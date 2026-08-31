Irán lanzó durante la madrugada de este lunes un ataque con decenas de drones contra una base militar estadounidense ubicada en Emiratos Árabes Unidos, en un nuevo episodio de la creciente escalada entre Teherán y Washington en Medio Oriente.

El objetivo señalado por el Ejército iraní fue la base aérea Al Minhad, donde, según Teherán, se encontraban efectivos y helicópteros estadounidenses. La ofensiva fue presentada como una respuesta directa al ataque que Estados Unidos había realizado horas antes contra la isla iraní de Larak.

El Ejército iraní difundió un comunicado en el que sostuvo que la operación fue ejecutada “en respuesta a la reciente agresión del enemigo” y como represalia por la muerte de integrantes de la Guardia Revolucionaria y civiles.

El ataque se produjo después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara una operación contra dos lanzadores iraníes ubicados en la isla de Larak, en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según Washington, esos lanzadores estaban vinculados con preparativos para desplegar minas navales y representaban una amenaza para la navegación comercial y los buques civiles que circulan por una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La respuesta iraní elevó nuevamente la tensión en la región. Además del ataque con drones contra Emiratos, Teherán lanzó misiles contra bases estadounidenses en Jordania, aunque las autoridades de ese país aseguraron que sus sistemas de defensa interceptaron los proyectiles.

Sin embargo, la versión iraní sobre el ataque en Emiratos fue cuestionada por las autoridades locales. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos informó que interceptó un dron iraní sobre sus aguas territoriales y negó que la base aérea Al Minhad hubiera sido atacada.

El episodio ocurre en un contexto de fuerte tensión alrededor del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte mundial de petróleo y para el comercio marítimo internacional.

La escalada comenzó nuevamente después de un período de relativa calma. Estados Unidos retomó las operaciones militares contra objetivos iraníes con el ataque sobre Larak, mientras que Teherán respondió con ataques contra instalaciones estadounidenses en distintos puntos de la región.

El intercambio de ataques genera preocupación por una posible ampliación del conflicto y por sus consecuencias sobre la seguridad regional y el comercio internacional. El estrecho de Ormuz constituye además una vía fundamental para el transporte de hidrocarburos, por lo que cualquier interrupción prolongada podría tener repercusiones en los mercados energéticos.

Pese al aumento de las hostilidades, el presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró que su país no busca una guerra y sostuvo que Teherán está dispuesto a avanzar hacia una solución negociada, aunque advirtió que responderá ante nuevas agresiones.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene su presión militar y económica sobre Irán y la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los enfrentamientos. El ataque con drones contra Emiratos suma así un nuevo capítulo a una escalada que vuelve a poner al estrecho de Ormuz y a toda la región bajo máxima tensión.