La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este martes luego de que Irán lanzara ataques con misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Jordania, Kuwait y Bahréin. La ofensiva fue presentada por Teherán como una respuesta directa a recientes bombardeos estadounidenses sobre objetivos militares iraníes vinculados a la crisis en torno al estrecho de Ormuz.

Según reportes internacionales, los ataques estuvieron dirigidos contra instalaciones utilizadas por fuerzas norteamericanas en la región. Los sistemas de defensa aérea de los países afectados fueron activados de inmediato y lograron interceptar parte de los proyectiles, aunque la situación elevó al máximo el nivel de alerta en todo el Golfo Pérsico.

La ofensiva iraní llegó después de que Estados Unidos ejecutara ataques contra radares, sistemas de defensa aérea y otras posiciones militares iraníes. Washington sostuvo que actuó en respuesta a acciones previas de Teherán, entre ellas el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Tras los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán “deberá pagar las consecuencias” si continúan las agresiones, mientras que las autoridades iraníes denunciaron una nueva violación de los acuerdos de alto el fuego alcanzados meses atrás y dejaron en suspenso cualquier avance diplomático con Washington.

Uno de los objetivos más sensibles habría sido la sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Bahréin, una instalación estratégica para las operaciones navales de Estados Unidos en el Golfo, el Mar Rojo y sectores del Océano Índico. El ataque fue interpretado por analistas internacionales como una señal de que Irán está dispuesto a desafiar directamente la presencia militar norteamericana en la región.

La nueva escalada pone en riesgo el frágil cese de hostilidades alcanzado en abril y alimenta el temor a una guerra regional más amplia que involucre a otros actores del conflicto, entre ellos Israel, grupos aliados de Irán en Líbano y Yemen, y varios países árabes del Golfo.

Además de las consecuencias militares, el conflicto ya comenzó a tener impacto económico. Los mercados energéticos siguen con atención los acontecimientos debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde circula una porción significativa del petróleo comercializado en el mundo. Una profundización de la crisis podría afectar los precios internacionales de la energía y aumentar la incertidumbre financiera global.

Mientras continúan las operaciones militares y las gestiones diplomáticas para evitar una escalada mayor, Medio Oriente atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, con la comunidad internacional observando con preocupación una confrontación que amenaza con extenderse más allá de las fronteras de los países involucrados.