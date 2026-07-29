La tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que fuerzas iraníes lanzaran múltiples misiles balísticos contra una base militar estadounidense ubicada en Jordania.

El Comando Central de Estados Unidos (CentCom) informó que el ataque ocurrió a las 17:45, hora de Washington, y aseguró que todos los proyectiles fueron interceptados con éxito, sin reportar víctimas entre el personal desplegado en la región.

Según el Pentágono, el ataque fue ejecutado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y tuvo como objetivo sorprender a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Aunque el Gobierno estadounidense no precisó el lugar exacto, medios de Irán e Israel indicaron que el blanco fue una base militar situada en territorio jordano.

Horas después, el CentCom confirmó una respuesta militar conjunta con Arabia Saudita. Ambos países realizaron bombardeos de precisión contra instalaciones logísticas y depósitos de armamento pertenecientes a grupos armados iraquíes alineados con Irán, ubicados en el este de Irak.

De acuerdo con el comunicado oficial, la ofensiva respondió a más de 30 ataques con drones atribuidos al CGRI registrados durante las últimas 72 horas.

Por su parte, la Resistencia Islámica en Irak, organización que reúne a milicias proiraníes, denunció que los bombardeos dejaron alrededor de 20 muertos y heridos, además de importantes daños materiales.

La escalada militar también repercutió en los mercados internacionales. El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió más de un 4% y alcanzó los 82,75 dólares por barril, tras haber cotizado por debajo de los 78 dólares horas antes. Al mismo tiempo, los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses registraron una leve caída.

En paralelo, la agencia iraní Tasnim informó que los Guardianes de la Revolución atacaron tres petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz, al asegurar que las embarcaciones ignoraron advertencias previas para detener su marcha.

La crisis coincidió con una reunión celebrada en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas durante casi una hora y media y, según la vocera presidencial Karoline Leavitt, fue "positivo y productivo".

Antes del ataque iraní, Trump había advertido públicamente que estaba dispuesto a reanudar los bombardeos sobre Irán si fracasaban las negociaciones diplomáticas, en un mensaje que anticipó una posible profundización del conflicto en la región.