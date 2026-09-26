Irán presentó a Estados Unidos una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, en medio de la tensión militar que atraviesa Medio Oriente. El plan fue comunicado por el canciller iraní, Abbas Araghchi, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y establece una serie de condiciones que Washington debería cumplir antes de que comience el plazo.

Según Araghchi, la propuesta fue transmitida a Estados Unidos a través de Qatar. El funcionario afirmó que, si se cumplen las condiciones planteadas por Teherán, el tránsito marítimo normal podría quedar restablecido al finalizar el séptimo día. El mismo plan contempla retomar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Las condiciones que planteó Irán

El esquema presentado por Teherán incluye el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, el alivio de las sanciones que afectan las ventas de petróleo y un alto el fuego que abarque los distintos frentes del conflicto, incluido Líbano.

Además, Irán reclama la liberación de activos que permanecen congelados y plantea retomar las negociaciones sobre su programa nuclear. El gobierno iraní sostiene que estas condiciones están relacionadas con los compromisos incluidos en un memorando de entendimiento firmado en junio.

Araghchi explicó que el plazo de siete días comenzaría recién después de que Estados Unidos acepte el planteo. De acuerdo con su propuesta, durante los primeros días Washington debería avanzar con las medidas acordadas y, una vez cumplidas las condiciones, se produciría la reapertura del estratégico paso marítimo.

Qué puede pasar ahora

La propuesta todavía no se tradujo en un acuerdo entre ambos gobiernos. Mientras Irán espera una respuesta, distintas versiones difundidas durante las últimas horas señalaron que el presidente estadounidense Donald Trump habría rechazado el planteo iraní. Reuters informó que Teherán aguardaba una respuesta oficial luego de que The Wall Street Journal publicara que Washington había descartado la propuesta.

El gobierno estadounidense, por su parte, informó que mantiene conversaciones con mediadores y calificó esos contactos como positivos y constructivos, aunque no confirmó públicamente la aceptación de las condiciones planteadas por Irán.

Por qué es clave el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores marítimos para el transporte de energía. Antes de la actual guerra, alrededor del 20% del petróleo y el gas comercializados a nivel mundial atravesaban esa vía, por lo que cualquier interrupción tiene impacto directo sobre los mercados internacionales.

La posibilidad de una reapertura también tiene consecuencias sobre el precio internacional del petróleo. La incertidumbre en torno al tránsito por Ormuz se convirtió en uno de los factores centrales de la crisis energética vinculada al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Por ahora, la apertura en siete días es una propuesta de Teherán y no un acuerdo confirmado. El próximo paso depende de la respuesta de Washington y de si ambos gobiernos logran avanzar sobre las condiciones planteadas.