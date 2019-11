Irán reanuda la conexión a Internet y Trump dice que el corte fue para ocultar las muertes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las autoridades iraníes comenzaron a restaurar hoy el acceso a Internet de forma gradual y en algunas zonas del país, después de haberlo bloqueado el sábado pasado a raíz de una escalada de protestas, decisión que para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó ocultar las muertes provocadas por el gobierno.



Los conflictos comenzaron el viernes pasado a causa del aumento de combustibles de entre un 50 y un 300%, pero se extendieron por todo el país con lemas políticos contra el gobierno y el sistema teocrático, lo que desencadenó una fuerte respuesta por parte de las fuerzas de seguridad.



El gobierno tomó la decisión de bloquear el acceso a Internet durante seis días con el fin de evitar la organización de las protestas y la difusión de videos de los disturbios y la represión policial.



La conexión se estaba restaurando gradualmente en varias provincias y en algunas partes de Teherán, una señal de que las autoridades confían en que la ola de protestas están controladas, informó la agencia de noticias EFE.



En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy que Irán bloqueo el acceso a internet para ocultar "las muertes" provocadas por sus propios líderes.



"Irán se ha vuelto tan inestable que el régimen tuvo que cerrar todo su sistema de Internet para que el gran pueblo iraní no pueda hablar de la tremenda violencia que tiene lugar en el país", opinó hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su cuenta personal de la red social Twitter.



"Ellos quieren transparencia Cero, creyendo que el mundo descubrirá la muerte y la tragedia que está causando el régimen iraní", concluyó desde la Casa Blanca.



La Casa Blanca también expresó el domingo su "apoyo a las protestas pacíficas del pueblo iraní", y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó el lunes "rotundamente cualquier acto de violencia por parte del régimen" en las protestas y exigió que se detuvieran las agresiones.



El gobierno iraní se quejó ayer de la presunta injerencia de Washington en el país en una conversación con el embajador suizo en Teherán, Markus Leitner, que representa los intereses de Estados Unidos en Irán, consignó la agencia española.



Pese a que aún hay algunas protestas en ciertas zonas del país, el presidente iraní, Hassan Rohani, proclamó ayer la victoria sobre los disturbios.



Según Amnistía Internacional (AI), al menos 106 manifestantes murieron desde el viernes 15 en una veintena de ciudades, pero las autoridades iraníes calificaron esta cifra de "especulativa y no fiable" sin ofrecer, no obstante, un balance propio.