Irán recomienda a sus ciudadanos no viajar a Estados Unidos por posibles arrestos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Exteriores de Irán recomendó a sus ciudadanos, en particular a los académicos y científicos, que eviten viajar a Estados Unidos debido a los "arrestos arbitrarios" de iraníes en ese país.



La Cancillería pidió a los iraníes no viajar aunque estén invitados a conferencias, según comunicado recogido hoy por los medios oficiales iraníes, en el que se denuncian "las excusas políticas y las regulaciones opresivas y unilaterales" de Washington hacia los iraníes, así como "el arresto arbitrario y las detenciones en condiciones inhumanas".



Esta declaración se produce pocos días después de que Irán y Estados Unidos efectuaran un intercambio de prisioneros: el científico iraní Masud Soleimaní a cambio del investigador estadounidense Xiyue Wang.



Soleimaní, especialista en células madre, fue detenido el año pasado en Estados Unidos por intentar exportar material biológico, mientras que Wang fue arrestado en 2016 en Irán por espionaje.



Los iraníes tienen, no obstante, muchas dificultades para viajar a Estados Unidos, ya que ese país impuso en 2017 un veto migratorio a los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, entre ellos Irán, reportó la agencia de noticias EFE.



La tensión entre Teherán y Washington es alta desde que el año pasado Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015 y volvió a imponer sanciones a Irán.



El Ministerio de Exteriores también recomendó ayer a sus nacionales posponer sus viajes a Francia debido a las actuales protestas y huelgas para "preservar su seguridad".



Este llamamiento puede ser una respuesta a las criticas de París a la represión de las protestas registradas en noviembre pasado en Irán en las que, según Amnistía Internacional, murieron más de 200 manifestantes.



Pese a ello, Francia es parte del acuerdo nuclear con Irán y ha estado intentando mediar para reducir las tensiones entre este país y Estados Unidos y salvar el pacto nuclear.