Irán respondió con dureza al nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió que “toda la región se convertirá en un infierno” si continúan las acciones militares contra su territorio. La declaración fue realizada por un alto mando del ejército iraní en medio de la creciente tensión internacional.

El mensaje fue una reacción directa a la advertencia de Trump, quien dio un plazo de 48 horas para que Irán permita la apertura del estratégico estrecho de Ormuz o enfrente consecuencias severas. Este paso marítimo es clave para el comercio mundial de petróleo, lo que eleva el impacto global del conflicto.

Desde Teherán rechazaron el ultimátum y lo calificaron como una presión sin efecto, al tiempo que advirtieron que cualquier ataque será respondido “sin restricciones”, lo que anticipa una posible escalada militar en toda la región.

El endurecimiento del discurso se da en un contexto de creciente conflicto en Medio Oriente, con enfrentamientos, operaciones militares y amenazas cruzadas entre Estados Unidos, Irán e Israel, que ya generan preocupación internacional por una posible expansión de la guerra.

En ese escenario, Irán dejó en claro que no cederá ante presiones externas y que responderá si considera que su soberanía está en riesgo, mientras el mundo sigue de cerca la evolución de una crisis que podría tener consecuencias globales.