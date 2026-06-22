

Después del empate sin goles frente al combinado Belga por la segunda fecha del Grupo G, la Selección de Irán, dejó una nota manuscrita en el vestuario del estadio SoFi, en Los Ángeles.

El contenido del mensaje, difundido por la Federación Iraní de Fútbol en redes sociales, agradece a la ciudad estadounidense por su hospitalidad y a los aficionados por el apoyo durante los dos encuentros disputados allí.

“Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad”, reza la nota, que también rinde homenaje a las 168 niñas de la escuela de Minab asesinadas en un ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Además, la carta en la pizarra, incluye un llamado a la paz, el respeto y la amistad entre las naciones.

Con el resultado del empate sin goles ante Bélgica, Irán mantiene opciones de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial.



El equipo iraní ha disputado sus dos primeros partidos en Los Ángeles, pero mantiene su base en Tijuana, México, tras el traslado de su campamento desde Arizona en medio de la incertidumbre por los visados estadounidenses. El seleccionador, Amir Ghalenoei, criticó además la obligación de regresar inmediatamente a México después de los partidos y afirmó que su equipo era quizá “el más oprimido de todo el Mundial”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también elogió a la selección iraní tras el empate con Bélgica. En una publicación en Instagram, destacó la “resistencia y pasión” del equipo, que continúa invicto en el torneo, y subrayó el apoyo de los aficionados iraníes, que “se hicieron oír e impulsaron a los jugadores”.