El Nueva Zelanda de Tim Payne empata 1-1 con Irán

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan este lunes por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un partido que combina fútbol, contexto internacional y una historia que se volvió viral: la de Tim Payne, el defensor neozelandés que llegó al torneo convertido en uno de los jugadores más comentados de la previa.

El encuentro se disputa desde las 22 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Inglewood, California, una sede ubicada en Estados Unidos, en un contexto particular para la selección iraní debido a la histórica tensión política entre ambos países. El partido corresponde a una zona que también integran Bélgica y Egipto.

Nueva Zelanda comenzó mejor y dio el primer golpe del partido: a los 7 minutos, Elijah Just marcó el 1-0 tras una asistencia de Chris Wood, en el arranque de un duelo que promete ser clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Tim Payne, el debut más esperado

Uno de los focos de atención está puesto en Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda llegó al Mundial como una figura inesperada luego de convertirse en fenómeno viral en redes sociales antes de su debut.

Payne fue confirmado como titular en la formación de los All Whites y disputa así su primer partido en una Copa del Mundo, acompañado en la defensa por Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace.

La historia del jugador se transformó en una de las particulares del torneo: mientras grandes figuras concentran la atención mundial, Payne ganó popularidad por el apoyo masivo recibido desde internet y por convertirse en un símbolo inesperado de la competencia.

Irán, entre el desafío deportivo y el contexto político

El equipo dirigido por Amir Ghalenoei llega a su séptima participación mundialista con una base experimentada y con Mehdi Taremi como una de sus principales cartas ofensivas.

El seleccionado iraní tuvo una clasificación sólida, con apenas una derrota en 16 partidos, aunque su presencia en Estados Unidos estuvo acompañada por un escenario político complejo.

Nueva Zelanda, por su parte, vuelve a una Copa del Mundo con la misión de mejorar su historia en el torneo y sumar puntos en un grupo donde Bélgica aparece como uno de los rivales más fuertes.

Formaciones confirmadas

Irán: Alireza Beiranvand; Arya Yousefi, Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Saeed Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi; Shahriar Moghanlou y Mehdi Taremi.

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just; Chris Wood.

El debut del Grupo G quedó marcado por dos historias paralelas: la búsqueda de Irán por avanzar en un Mundial atravesado por el contexto internacional y el estreno de Tim Payne, el jugador que llegó a la competencia como una de las sorpresas virales.