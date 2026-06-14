

El delantero Nestory Irankunda se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol para Australia en una Copa del Mundo al abrir el camino del triunfo 2 a 0 sobre Turquía en el debut de los Socceroos en el Mundial 2026.

Con apenas 20 años, el atacante del Watford alcanzó un hito que corona una historia marcada por el exilio, la adaptación y el ascenso meteórico en el fútbol profesional.

Nacido el 9 de febrero de 2006 en un campo de refugiados de Kigoma, Tanzania, Irankunda llegó al mundo mientras sus padres, originarios de Burundi, escapaban de la guerra civil que golpeaba a su país.

Apenas tres meses después, la familia emigró a Australia y se instaló primero en Perth; más tarde se trasladó a Adelaida, donde comenzó su formación futbolística y dio los primeros pasos de una carrera que rápidamente llamó la atención por su velocidad y talento.

Tras destacarse en distintos clubes juveniles, Irankunda fue incorporado por Adelaide United en 2021 y tres años más tarde Bayern Múnich pagó tres millones de euros por su ficha para luego de una etapa en el equipo filial del club alemán y un préstamo en Grasshoppers de Suiza, pasar al Watford inglés, donde continuó su desarrollo hasta convertirse en una de las principales apuestas ofensivas de Australia.

El gol de Irankunda frente a Turquía tuvo además un significado especial, ya que lo celebró con puñetazos al aire en homenaje a Tim Cahill, máximo goleador histórico de los “Socceroos”.

“Es el mejor de Australia. Pensé que si marcaba, haría lo mismo que él, y lo hice. Es mi mayor inspiración en el fútbol. Él y Messi”, aseguró tras el encuentro.

Irankunda reconoció que le costó dormir cuando supo que sería titular en el estreno mundialista y admitió que sintió nervios antes de salir al campo, aunque terminó viviendo una noche inolvidable.

“Conseguir ese gol fue increíble. Es una sensación maravillosa. Todos creyeron en mí”, afirmó el delantero, que pasó de nacer en un campo de refugiados a convertirse en uno de los nombres propios del comienzo del Mundial 2026.



