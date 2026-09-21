Irlanda e Italia rechazaron la posibilidad de disputar partidos del Seis Naciones en Estados Unidos, una propuesta vinculada a World Rugby. El planteo apunta a impulsar el crecimiento del rugby en ese país de cara al Mundial de 2031.

Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, había mencionado como ejemplo un posible encuentro entre Irlanda e Italia en Estados Unidos. Sin embargo, ambas federaciones aclararon que actualmente no existen planes ni conversaciones para llevar el torneo fuera de Europa.

El comunicado de Irlanda

La Federación Irlandesa de Rugby reconoció que Estados Unidos representa un mercado importante para el crecimiento del deporte. Al mismo tiempo, sostuvo que el Seis Naciones ocupa un lugar especial para los aficionados de las federaciones participantes.

Desde Irlanda remarcaron que la posibilidad de que sus seguidores acompañen al equipo en condición de local continúa siendo una parte fundamental del atractivo de la competencia. Por ese motivo, indicaron que actualmente no existen planes ni conversaciones para disputar partidos del torneo en Estados Unidos.

La postura de Italia

Italia también destacó el potencial de Estados Unidos para el crecimiento del rugby y recordó que disputó un partido de prueba contra Irlanda en Chicago en 2018. La federación italiana, sin embargo, aclaró que actualmente no existen conversaciones para celebrar un partido del Seis Naciones en ese país.

La discusión se produce mientras World Rugby busca impulsar el desarrollo del rugby estadounidense antes del Mundial de 2031. En paralelo, Maro Itoje expresó su disposición a jugar el torneo en otro país y señaló que existen argumentos a favor y en contra de realizar cambios de este tipo.