El Ironman San Juan 2026 comenzó a tomar forma con la apertura oficial de las inscripciones y una novedad destinada a los deportistas locales. Los atletas sanjuaninos podrán acceder a un precio promocional para participar en las competencias programadas para fines de octubre y comienzos de noviembre del próximo año.

La organización informó que el beneficio económico estará disponible para las dos principales distancias del evento: la prueba 51.50, prevista para el 30 de octubre, y el Ironman Full, que se disputará el 1 de noviembre.

Para acceder a la tarifa diferencial, los interesados deberán completar una preinscripción a través de un formulario online habilitado especialmente para los residentes de la provincia. Una vez verificados los datos, recibirán las instrucciones para concretar la inscripción con el valor promocional.

La medida apunta a fortalecer la participación local en una de las competencias de triatlón más importantes del calendario deportivo internacional. En sus ediciones anteriores, el evento reunió a atletas de distintos puntos del país y del exterior, consolidando a San Juan como una de las plazas destacadas para este tipo de pruebas de resistencia.

Con la apertura del proceso de inscripción, la organización puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición que volverá a combinar natación, ciclismo y pedestrismo en escenarios característicos de la provincia.

Los sanjuaninos interesados en formar parte del Ironman 2026 ya pueden iniciar el trámite de preinscripción para acceder al beneficio y asegurar su lugar en alguna de las distancias previstas para el evento.