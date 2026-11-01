El Ironman San Juan 2026 dejó mucho más que resultados deportivos. La primera edición de la distancia Full convirtió a la provincia en escenario de una jornada histórica, donde cientos de atletas desafiaron sus límites a lo largo de 226 kilómetros de natación, ciclismo y pedestrismo. Desde las primeras brazadas en las aguas del Dique Punta Negra hasta los festejos y abrazos en la Plaza del Bicentenario, la competencia regaló postales de esfuerzo, emoción y superación, con los paisajes sanjuaninos como protagonistas. Estas son las mejores imágenes que dejó una de las competencias más exigentes del mundo.

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

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