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Deportes > Triatlón histórico

Ironman San Juan 2026, las mejores postales de una jornada histórica

El Ironman San Juan 2026 reunió a atletas de distintos países y dejó imágenes únicas entre el Dique Punta Negra y la meta. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

El Ironman San Juan 2026 dejó mucho más que resultados deportivos. La primera edición de la distancia Full convirtió a la provincia en escenario de una jornada histórica, donde cientos de atletas desafiaron sus límites a lo largo de 226 kilómetros de natación, ciclismo y pedestrismo. Desde las primeras brazadas en las aguas del Dique Punta Negra hasta los festejos y abrazos en la Plaza del Bicentenario, la competencia regaló postales de esfuerzo, emoción y superación, con los paisajes sanjuaninos como protagonistas. Estas son las mejores imágenes que dejó una de las competencias más exigentes del mundo.

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

Foto Gentileza (Ironman)

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