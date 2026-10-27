Las dos competencias internacionales de triatlón que se disputarán en San Juan modificaron sus horarios de largada, según los anuncios oficiales de Ironman Argentina. El IRONMAN 51.50 San Juan se realizará el viernes 30 de octubre desde las 10, mientras que el IRONMAN San Juan tendrá su largada el domingo 1 de noviembre a partir de las 9.

Ambas pruebas tendrán como escenario el embarcadero del Dique Punta Negra, uno de los puntos elegidos para recibir las largadas de las competencias.

Cuándo se disputará cada competencia

El primero de los eventos será el IRONMAN 51.50 San Juan, programado para el viernes 30 de octubre a las 10 horas. La segunda competencia será el IRONMAN San Juan, que comenzará el domingo 1 de noviembre desde las 9.

Los anuncios oficiales

Los nuevos horarios fueron comunicados a través de publicaciones oficiales de Ironman Argentina en Instagram. La información correspondiente al IRONMAN 51.50 San Juan está disponible en este anuncio oficial, mientras que el horario del IRONMAN San Juan puede consultarse en esta publicación.

De esta manera, las dos competencias internacionales ya tienen definidos sus nuevos horarios de largada en San Juan, con el embarcadero del Dique Punta Negra como punto de partida.