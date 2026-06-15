Isabel Macedo marca tendencia con un look total black para el invierno

Isabel Macedo captó la atención con una propuesta de moda que equilibra elegancia y tendencias urbanas para la temporada de frío. La actriz presentó un estilismo compuesto íntegramente en color negro, consolidando este tono como una opción fundamental para el armario invernal. El conjunto destaca por el uso de prendas básicas que logran una imagen moderna y sofisticada.

Para esta ocasión, la elección consistió en un top ajustado que se complementó con una falda midi con terminación por encima de las rodillas. Este tipo de corte busca estilizar la silueta aportando un aire femenino. Sobre estas piezas, sumó una de las estrellas de la colección actual: una campera corta confeccionada en cuerina. Este elemento añade una textura diferente al conjunto y brinda un toque audaz al resultado final.

El calzado cumplió un rol protagónico para cerrar el círculo cromático. Macedo optó por botas de caña alta, un elemento que mantiene su vigencia en las preferencias de calzado para los meses de otoño e invierno. Según los detalles del atuendo compartido el 14 de junio de 2026, la combinación de estas piezas permite generar profundidad visual mediante el juego de materiales.

La clave de este estilo reside en la unión de básicos bien seleccionados. La profundidad visual lograda con el top, la cuerina y las botas transforma una propuesta simple en un vestuario lleno de personalidad. Este tipo de apuestas reafirma la versatilidad de las prendas de largo midi cuando se integran con accesorios de inspiración urbana.