Isabella Gómez Pose tiene 19 años, representa a San Juan en atletismo y se consolida como una de las jóvenes promesas de la velocidad provincial tras consagrarse en la Copa Nacional de Clubes U20 con dos medallas. En diálogo con DIARIO HUARPE, repasó sus comienzos, los desafíos que atravesó y sus objetivos deportivos, con el sueño de llegar a representar a la Argentina.

Su vínculo con el deporte comenzó durante los intercolegiales, cuando tenía entre 9 y 12 años, y un profesor la vio correr y la invitó a practicar atletismo. En ese momento hacía gimnasia artística, pero finalmente eligió las pistas, una disciplina que le permitía desarrollarse en San Juan sin tener que trasladarse a otra provincia.

La decisión de dedicarse al atletismo de manera más seria llegó a los 17 años, en 2025, luego de atravesar una pausa de siete meses por una insuficiencia renal. “Y ahí volví a empezar con el atletismo”, recordó sobre una etapa que marcó su camino deportivo.

Dos medallas y una destacada actuación nacional

A los 19 años, Isabella continúa entrenando para mejorar sus marcas y cumplir su sueño de representar a la Argentina. FOTO: DIARIO HUARPE.

Entre sus experiencias más importantes aparecen los Juegos Binacionales, donde consiguió una medalla de oro en los 100 metros y una de plata en los 200. También participó en competencias nacionales y en la Copa de Clubes U20, donde se midió con atletas que integran la Selección argentina.

Su presente volvió a tener resultados destacados en la Copa Nacional de Clubes U20. Allí ganó los 100 metros con 11.99 segundos, bajando por primera vez la barrera de los 12 segundos, y también se impuso en los 200 metros con 24.49.

“Yo iba no con una expectativa alta, sino como de participar, mejorar mi tiempo, y no solo ganar”, contó sobre su manera de afrontar las competencias. El resultado le permitió comprobar que podía estar al nivel de las mejores atletas de su categoría.

Entrenamientos, familia y objetivos

El apoyo de su familia es fundamental en su carrera deportiva: sus padres acompañan su crecimiento y también afrontan los gastos de los viajes para que pueda competir. FOTO: DIARIO HUARPE.

Isabella entrena de lunes a sábados en San Juan, bajo la dirección de un profesor de Mar del Plata, y mantiene una alimentación estricta para acompañar su preparación. Además, destacó que el respaldo de su familia es fundamental para sostener su carrera.

Su próximo objetivo es continuar mejorando sus marcas en los 100 y 200 metros, seguir representando a la provincia y, a futuro, llegar a competir por Argentina. Sin embargo, también señaló que los viajes representan una dificultad económica, ya que los gastos son afrontados por sus padres.

“Con cualquier ayuda la verdad que es suficiente, porque por ahí se me complican realizar los viajes”, expresó. Su mensaje para las chicas que recién comienzan en el atletismo es que no abandonen ante un mal resultado: “Que no dejen, sino que lo sigan intentando”.

El orgullo de representar a San Juan

La velocista aseguró que representar a la provincia es un orgullo que la acompaña desde chica. “Siempre tratando de dejarlo en lo más alto”, expresó sobre una responsabilidad que busca sostener en cada competencia.

Con 19 años, dos medallas en los Binacionales y recientes triunfos nacionales en velocidad, Gómez Pose continúa trabajando para crecer en el atletismo. Su objetivo es seguir bajando sus tiempos y abrirse camino hacia nuevos desafíos deportivos.