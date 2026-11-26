El Parque Provincial Ischigualasto permanecerá cerrado al público este viernes 27 de noviembre debido a un operativo vinculado con la investigación del accidente aéreo ocurrido el pasado 29 de julio en la Quebrada de la Chilca. Durante la jornada está previsto el retiro de los restos del helicóptero que permanecen en el lugar, por lo que no se permitirá el ingreso de visitantes ni prestadores turísticos.

A través de un comunicado oficial, la administración del parque explicó que la medida busca facilitar el desarrollo de las diligencias correspondientes y colaborar con las autoridades intervinientes. Además, agradeció la comprensión de los visitantes y de toda la comunidad ante la suspensión de las actividades turísticas durante esa jornada.

El operativo para retirar los restos del helicóptero

Las tareas previstas para este viernes estarán relacionadas con el retiro de los restos de la aeronave que quedaron en el sector donde ocurrió el siniestro. La intervención forma parte de las actuaciones vinculadas al proceso de investigación y requiere disponer del espacio para el trabajo de las autoridades.

El cierre del Parque Provincial Ischigualasto permitirá desarrollar el procedimiento sin la presencia de visitantes en el área. La medida fue establecida específicamente para este viernes 27 de noviembre.

El accidente aéreo que dejó siete víctimas fatales

El siniestro ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando un helicóptero Bell 412 EP, matrícula LV-KGR, se estrelló en la Quebrada de la Chilca, dentro del área protegida de Valle Fértil. La aeronave pertenecía a la empresa JASFLY S.A. y había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para operar en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El vuelo había partido desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino a San Agustín de Valle Fértil y Chilecito, en La Rioja. El traslado se realizaba en el marco de tareas de capacitación y combate contra incendios forestales, pero la aeronave perdió contacto alrededor de las 10:26.

Los siete ocupantes murieron como consecuencia del accidente. Entre las víctimas estaban el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela, el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla, y el director de Protección Civil, Dante Carlos Heredia.

También fallecieron el jefe de Bomberos, Rodolfo Rubén Castro; Jorge Carlos Carbajal; y los brigadistas Andrés Damián Bosch y Rodrigo Sebastián Aimetta. La tragedia tuvo un fuerte impacto en San Juan y en los organismos vinculados con la seguridad, la protección civil y el combate de incendios forestales.

La investigación continúa

El retiro de los restos del helicóptero se realizará en el marco de las diligencias vinculadas con el accidente, ocurrido hace casi cuatro meses en el Parque Provincial Ischigualasto. Las actuaciones buscan avanzar en el proceso de investigación sobre el siniestro que provocó la muerte de los siete ocupantes.

Desde la administración del parque solicitaron comprensión ante el cierre temporal y destacaron la importancia de colaborar con las autoridades intervinientes. Ischigualasto retomará su actividad turística una vez finalizadas las tareas previstas para la jornada.

El comunicado del Parque Ischigualasto