El Parque Provincial Ischigualasto suspendió este martes todas las actividades previstas debido al operativo de búsqueda de un helicóptero que perdió contacto mientras participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales en el departamento Valle Fértil.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del parque informaron que, por razones de fuerza mayor, quedaron canceladas tanto las excursiones diurnas como la tradicional excursión de Luna Llena.

La medida fue adoptada mientras se desarrolla un amplio despliegue de emergencia encabezado por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, que activó el protocolo de búsqueda luego de perderse contacto con la aeronave.

Según informó el organismo, el helicóptero participaba de las actividades correspondientes a un curso de capacitación para el combate de incendios forestales y transportaba a seis ocupantes al momento de la desaparición de la comunicación.

"Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, se dispusieron todos los recursos disponibles para las tareas de búsqueda y localización, en coordinación con los organismos competentes", indicó la Secretaría en un comunicado.

El operativo involucra a distintas fuerzas y organismos especializados, que trabajan en la localización de la aeronave en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil.

Mientras avanzan las tareas, las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

"A medida que se cuente con información corroborada, se emitirán las actualizaciones correspondientes", remarcaron desde Seguridad.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de los ocupantes ni sobre las circunstancias que provocaron la pérdida de contacto con el helicóptero.

La suspensión de las actividades en Ischigualasto se mantendrá durante la jornada mientras continúa el operativo de búsqueda en la región.