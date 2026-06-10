Mientras la Selección Argentina disputa su último ensayo antes del debut en el Mundial 2026, el rival de turno despierta recuerdos que van mucho más allá de un simple amistoso. Islandia, el seleccionado que sorprendió al mundo en Rusia 2018 al empatar con Lionel Messi y compañía, volvió a aparecer en el camino albiceleste ocho años después, aunque el contexto es completamente diferente.

Aquel 16 de junio de 2018 quedó grabado como uno de los partidos más frustrantes de la era previa a Lionel Scaloni. Argentina llegaba al Mundial de Rusia como candidata, pero se encontró con una selección islandesa que, en su primera participación mundialista, logró rescatar un empate 1-1 que sembró dudas desde el inicio del torneo.

Sergio Agüero abrió el marcador para los dirigidos por Jorge Sampaoli, pero Alfred Finnbogason igualó rápidamente para los europeos. El momento que terminó de marcar aquella tarde llegó en el segundo tiempo, cuando Messi falló un penal que pudo haber cambiado la historia del encuentro.

Lejos de ser un tropiezo aislado, ese empate terminó convirtiéndose en el símbolo de una selección sin rumbo claro. Argentina avanzó a los octavos de final con sufrimiento y luego fue eliminada por Francia. La crisis deportiva derivó en una profunda renovación que, con el paso de los años, cambiaría por completo la historia reciente del equipo nacional.

Del desconcierto a la gloria

Desde aquel encuentro frente a Islandia, Argentina recorrió un camino impensado. La llegada de Scaloni al banco de suplentes marcó el inicio de una reconstrucción basada en la renovación del plantel, la consolidación de un grupo y la recuperación de una identidad futbolística.

Los resultados no tardaron en aparecer. La Selección conquistó la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima ante Italia y alcanzó la cima definitiva con la obtención del Mundial de Qatar 2022, el tercer título mundial de su historia.

A diferencia de la incertidumbre que rodeaba al equipo en Rusia, la Argentina que hoy enfrenta a Islandia llega respaldada por una estructura consolidada, una base de jugadores que se mantiene en el tiempo y un cuerpo técnico que logró transformar las críticas iniciales en reconocimiento internacional.

Dos caminos opuestos

Mientras Argentina construyó uno de los ciclos más exitosos de su historia, Islandia siguió una trayectoria diferente. Después de aquella histórica participación en Rusia 2018, el seleccionado nórdico no logró volver a clasificarse para un Mundial y perdió protagonismo en el escenario internacional.

Por eso, el duelo de este martes tiene una carga simbólica especial. No se trata únicamente de un partido de preparación. También funciona como una fotografía de dos realidades que cambiaron drásticamente desde aquel empate que sorprendió al planeta.

Ocho años después, Islandia volvió a cruzarse en el camino argentino. Pero esta vez ya no encuentra a una selección llena de interrogantes, sino a un equipo que aprendió de sus golpes y se convirtió en campeón del mundo.