La comunidad de Chimbas se encuentra conmocionada tras el violento ataque ocurrido el jueves cerca de las 21:00. Ismael Rodríguez, un vecino de 30 años, permanece internado en el Hospital Rawson con pronóstico reservado después de ser baleado en la vía pública. El incidente tuvo lugar sobre la calle Benavídez, en el tramo comprendido entre Alem y Catamarca, donde el hombre fue hallado herido junto a su vehículo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el damnificado, quien se desempeñaría como chofer de una aplicación o remisero, estacionó su auto en la banquina y bajó para solicitar ayuda antes de desvanecerse en el asfalto.

Un transeúnte que circulaba por el sector le brindó asistencia inmediata y contactó al servicio de emergencias 107. Tras una primera atención en el Centro de Salud Báez Laspiur, los médicos ordenaron su traslado urgente al nosocomio central para una intervención quirúrgica.

Los profesionales de la salud confirmaron que el proyectil ingresó por el costado izquierdo de la ingle y quedó alojado en el cuerpo del paciente. Ante la gravedad de su estado, sus seres queridos iniciaron una movilización espiritual a través de redes sociales para acompañar su recuperación. En este marco, su familia asegura que "fue atacado durante un intento de robo" mientras cumplía con sus tareas habituales.

La Unidad Fiscal de Investigación analiza actualmente dos líneas principales de trabajo que incluyen el robo o un ataque por otros motivos. Para aportar claridad a la población, fuentes judiciales precisaron que "no existe ningún elemento que vincule este caso con la balacera tipo comando ocurrida en Villa El Salvador". Por estas horas, los investigadores revisan el contenido de las cámaras de seguridad para determinar el recorrido de las últimas cuadras y dar con los responsables de la emboscada.