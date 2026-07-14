La FIFA confirmó a Ismail Elfath como el árbitro del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El encuentro se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El juez estadounidense, de 44 años, estará al frente de uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo. Elfath nació en Casablanca, Marruecos, y representa a Estados Unidos desde su llegada al país durante su juventud.

Esta será la cuarta participación del árbitro en el Mundial 2026. Antes ya había dirigido tres encuentros del certamen, aunque algunas de sus decisiones generaron cuestionamientos durante la competencia.

Elfath cuenta con experiencia internacional y fue elegido por la Comisión de Árbitros de la FIFA para un partido que definirá uno de los finalistas del torneo. El estadounidense estará acompañado por sus asistentes Kyle Atkins y Corey Parker, mientras que el encargado del VAR será el italiano Paolo Valeri.

El duelo entre Argentina e Inglaterra será un nuevo capítulo de una histórica rivalidad futbolística. La Albiceleste buscará avanzar a la final del Mundial, mientras que el conjunto europeo intentará volver a disputar el partido decisivo después de varias décadas.