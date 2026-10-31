La embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, advirtió este viernes 30 de octubre sobre el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial y aseguró que, desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, se registraron 31 atentados contra sedes diplomáticas israelíes en diferentes países. Además, destacó el respaldo del presidente Javier Milei a Israel y valoró el papel de Argentina en la lucha contra la discriminación.

En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, la diplomática manifestó su preocupación por el aumento de los episodios de violencia y sostuvo que distintas organizaciones internacionales coinciden en señalar una tendencia creciente.

"Todas las organizaciones que lo cuentan confirman que está creciendo. Se junta el antisemitismo antiguo con el antisionismo. Hay mucha ignorancia; la gente no distingue", expresó.

Spieler Reshef señaló que la situación se agravó después de los ataques perpetrados por Hamás en territorio israelí en octubre de 2023. Según explicó, desde entonces se multiplicaron las amenazas contra representaciones diplomáticas de su país.

La funcionaria también recordó los atentados terroristas que sufrió Argentina contra la Embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994. En ese sentido, consideró que la sociedad argentina conoce las consecuencias de este tipo de violencia.

El respaldo de Javier Milei a Israel

Durante la entrevista, la embajadora destacó la relación diplomática entre Argentina e Israel y expresó su reconocimiento a la postura adoptada por el Gobierno nacional frente al conflicto en Medio Oriente.

Al referirse al presidente Javier Milei, aseguró que representa una figura cercana a Israel y a la comunidad judía.

"Representa una cercanía, un amigo de verdad que entiende lo que pasa en Israel y en el mundo judío", afirmó.

Spieler Reshef llegó al país el pasado 5 de octubre para asumir sus funciones diplomáticas y sostuvo que recibió una bienvenida positiva tanto de las autoridades nacionales como de la comunidad judía.

En este contexto, también valoró que Argentina ejerza durante 2026 la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una organización dedicada a preservar la memoria histórica y combatir el antisemitismo.

Buenos Aires será sede, durante la primera semana de noviembre, de un encuentro internacional que reunirá a representantes de los países integrantes de esa organización.

El testimonio de la embajadora sobre el ataque de Hamás

La diplomática también compartió su experiencia personal durante los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando sus dos hijos se encontraban cumpliendo el servicio militar obligatorio en Israel.

Según relató, aquella mañana ambos estaban en su vivienda por un período de licencia, pero uno de ellos recibió la orden de reincorporarse inmediatamente a sus funciones después de que comenzaran a sonar las alarmas.

Spieler Reshef recordó la angustia que atravesó durante las semanas posteriores, cuando pasó aproximadamente un mes sin recibir noticias de su hijo.

La embajadora explicó que esa incertidumbre fue compartida por numerosas familias israelíes y describió el impacto emocional que provocaron los ataques.

Durante la conversación, también rechazó las acusaciones de genocidio dirigidas contra el Estado israelí por su actuación en Gaza y sostuvo que, desde su perspectiva, no puede analizarse el conflicto sin considerar los ataques de Hamás y la Yihad Islámica. Sus declaraciones se produjeron en medio de las controversias internacionales por la guerra y las denuncias sobre la situación humanitaria de la población palestina.

Un nuevo vuelo directo entre Argentina e Israel

En otro tramo de la entrevista, Spieler Reshef anunció que durante noviembre comenzaría a operar una conexión aérea directa entre Argentina e Israel, a cargo de la compañía israelí El Al.

La funcionaria consideró que esta nueva ruta permitirá fortalecer los vínculos comerciales, turísticos y diplomáticos entre ambos países.

Por último, se refirió al escenario político israelí tras las recientes elecciones legislativas y explicó que la conformación de un nuevo gobierno depende de los acuerdos entre las diferentes fuerzas parlamentarias.

Mientras se aguarda la definición de las negociaciones para formar una coalición, Benjamín Netanyahu continúa al frente del Ejecutivo de manera transitoria.