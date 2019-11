Israel ataca de nuevo a la Yihad Islámica tras la violación del frágil alto al fuego

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Israel reanudó está madrugada los bombardeos contra la Yihad Islámica en Gaza, en represalia por varios ataques con cohetes desde la Franja que el jueves violaron el alto al fuego alcanzado pocas horas antes, lo que pone en cuestión el cese de hostilidades que devolvió una calma frágil a la zona.



"El Ejército israelí está atacando objetivos terroristas de la Yihad Islámica en Gaza", informó hoy en un comunicado un portavoz militar, que aseguró ver "la violación del cese al fuego con gran severidad".



Agregó que entre los puntos atacados hay "un complejo militar" usado para producir cohetes, así como los cuarteles generales del grupo en la población de Jan Yunis en los que también hay oficinas de sus comandantes.



Asimismo, detalló que los bombardeos se realizaron después del disparo de proyectiles desde el enclave contra territorio israelí ayer, que hicieron sonar las alarmas en las localidades colindantes con la Franja a media mañana, por la tarde y cerca de la medianoche.



La autoría de estos tres ataques, que no causaron daños o heridos en Israel, no fue reivindicada por ningún grupo, lo que pareció apuntar a acciones individuales de milicianos palestinos, mientras que la Yihad Islámica insistió durante el día en su compromiso de mantener la tregua mediada por Egipto y Naciones Unidas, citó la agencia de noticias EFE.



El Ejército no respondió a estos últimos lanzamientos en un primer momento pero reaccionó anoche y se centró exclusivamente en la Yihad Islámica, que estos últimos días disparó más de 450 cohetes contra Israel en una fuerte escalada de violencia.



Este último repunte de violencia estalló el martes tras un ataque selectivo israelí en plena Gaza que mató al líder del brazo armado del grupo, Bahaa Al Ata, al que Israel acusa de planificar ataques contra sus comunidades.



La organización palestina reaccionó con ráfagas de cohetes disparados casi ininterrumpidamente durante cincuenta horas contra territorio israelí, que incluso alcanzaron el área de Tel Aviv.



Los ataques pusieron a Israel en estado de máxima alerta y el Ejército respondió con intensos bombardeos que dejaron un nuevo rastro de destrucción en Gaza, donde murieron 34 palestinos, gran parte de ellos milicianos.



Entre los fallecidos también hay civiles y ocho son menores, incluido uno de 18 años, que en Gaza no se considera mayor de edad.



El Ministerio de Salud del enclave palestino, gobernado de facto por el movimiento islamista Hamas, informó de que más de un centenar de personas resultaron heridas.