El Ejército de Israel informó este lunes que llevó adelante una serie de ataques contra tres centros de mando de Hezbolá en el sur del Líbano, en el marco de las operaciones que mantiene en la frontera y que, según las autoridades israelíes, responden a presuntas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo chiita.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que, además de los bombardeos, sus tropas desmantelaron un lanzador que habría sido utilizado por Hezbolá y destruyeron un extenso túnel subterráneo ubicado en la localidad de Majdal Zoun, en el suroeste libanés.

Según una declaración conjunta difundida por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, el túnel tenía más de 200 metros de longitud y superaba los 25 metros de profundidad. En su interior, afirmaron, se hallaban cientos de armas y varios pozos de lanzamiento que presuntamente eran utilizados para atacar territorio israelí.

El Gobierno israelí también indicó que informó previamente a Estados Unidos sobre la operación antes de ejecutar la destrucción del túnel.

Israel mantendrá su presencia militar en la zona

Las autoridades israelíes remarcaron que las tropas continuarán desplegadas en la denominada zona de seguridad del sur del Líbano con el objetivo de eliminar amenazas y destruir infraestructura vinculada a Hezbolá.

"Los soldados permanecerán en la zona de seguridad y seguirán destruyendo infraestructura terrorista, eliminando amenazas para las comunidades del norte de Israel y garantizando la seguridad de los ciudadanos israelíes", señalaron Netanyahu y Katz.

Antes de la detonación del túnel, el Ejército advirtió a las comunidades del norte de Israel sobre una fuerte explosión controlada que podría activar los sistemas de alerta sísmica. Posteriormente, el Ministerio de Energía e Infraestructura confirmó que los sensores registraron un evento sísmico provocado por la explosión planificada.

Continúa la tensión pese al acuerdo

Los ataques se produjeron en medio de la continuidad de las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano, pese al acuerdo marco alcanzado recientemente entre Estados Unidos, Israel y el Gobierno libanés para reducir las tensiones en la frontera.

La situación mantiene la preocupación internacional por el riesgo de una nueva escalada en una de las regiones más sensibles de Medio Oriente, donde los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá continúan siendo un foco permanente de inestabilidad.