La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el grave incidente ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. La aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de un episodio dentro de la cabina que involucró a los pilotos.

Según la representación diplomática israelí, las autoridades de ese país investigan el episodio como un presunto “intento de atentado terrorista yihadista”. Sin embargo, Flydubai y las autoridades sauditas no habían confirmado esa hipótesis y mantenían abierta la investigación para determinar qué ocurrió.

El hecho ocurrió en el vuelo FZ1073, que transportaba a 174 pasajeros, de los cuales 166 eran israelíes. Todos los viajeros lograron ponerse a salvo después de que el avión aterrizara en la ciudad saudita de Tabuk.

Qué ocurrió dentro del avión

De acuerdo con la versión difundida por la Embajada de Israel, uno de los pilotos habría atacado a su compañero durante el vuelo. Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para reducir al presunto agresor y evitar que la situación escalara.

La sede diplomática destacó especialmente la actuación de algunos viajeros, entre ellos pilotos que se encontraban a bordo como pasajeros y que habrían colaborado para recuperar el control de la aeronave.

Una pasajera relató posteriormente que dos pilotos que viajaban fuera de servicio intervinieron durante la emergencia, mientras un médico asistió a los integrantes de la cabina afectados por el episodio.

El avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Tras emitir una alerta, la aeronave modificó su recorrido y aterrizó en Tabuk. Los pasajeros permanecieron allí hasta que pudieron continuar su viaje y regresar a Israel durante la tarde.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos habría intentado “estrellar el avión”. El ministro de Defensa, Israel Katz, también habló de un supuesto ataque yihadista. Esas afirmaciones corresponden a la versión de las autoridades israelíes y todavía no fueron corroboradas por la aerolínea ni por Arabia Saudita.

Israel vinculó el episodio con los Acuerdos de Abraham

En su comunicado, la Embajada israelí también vinculó lo ocurrido con las relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

La sede sostuvo que atacar una conexión aérea entre Dubái y Tel Aviv supone también afectar el proceso de acercamiento entre ambos países iniciado a partir de los Acuerdos de Abraham.

Desde la representación diplomática remarcaron que continuarán fortaleciendo esos vínculos mientras las autoridades avanzan con la investigación para determinar las causas y responsabilidades del incidente.