El Ejército de Israel destruyó una importante infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur del Líbano utilizando más de 1.000 toneladas de explosivos, en una operación que provocó un sismo de magnitud 4,1. La detonación se produjo en la zona montañosa de Ali al Taher, en Nabatiye, y las sacudidas fueron percibidas en distintas localidades de la región.

La operación fue informada por las autoridades israelíes, que difundieron imágenes de la enorme explosión registrada en la zona. Según los reportes conocidos, los túneles destruidos se extendían por más de dos kilómetros bajo la montaña.

Una explosión que provocó un sismo

La magnitud de la detonación generó fuertes movimientos del terreno. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró posteriormente un temblor de 4,1 grados, mientras que corresponsales en la zona informaron que las ondas de choque fueron percibidas a varios kilómetros del lugar de la explosión.

La Agencia Nacional de Información del Líbano calificó el hecho como una explosión de gran magnitud en la zona montañosa de Ali al Taher. Los movimientos también fueron sentidos en la ciudad costera de Sidón, ubicada a unos 40 kilómetros del lugar.

Qué había en la infraestructura

De acuerdo con la información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel, el complejo subterráneo había sido construido durante años y contaba con instalaciones destinadas al almacenamiento de armas y al alojamiento de integrantes de Hezbollah.

Israel sostuvo además que en el lugar había un centro de mando utilizado por la unidad Badr de Hezbollah, además de cohetes, misiles, drones, armas antitanque, minas y explosivos. Las autoridades israelíes señalaron que la infraestructura había sido desarrollada durante aproximadamente dos décadas.

El ejército israelí afirmó que la destrucción del complejo forma parte de una operación destinada a desmantelar túneles utilizados por Hezbollah en el sur del Líbano y establecer una zona de seguridad cercana a la frontera.

La ofensiva continúa en el sur del Líbano

La destrucción de la base subterránea se produjo en medio de la continuidad de las operaciones israelíes contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano.

El hecho se suma a otros ataques registrados en distintas zonas de la región, mientras las fuerzas israelíes mantienen presencia territorial en sectores del sur del país. La escalada volvió a colocar al Líbano en el centro del conflicto regional.

Nota editorial: el dato de las más de 1.000 toneladas de explosivos y la atribución de la infraestructura a Hezbollah corresponden a información difundida por fuentes vinculadas al operativo israelí; el registro del sismo de 4,1 grados fue informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos.