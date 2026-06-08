Irán e Israel intercambiaron ataques en las últimas 24 horas que fueron provocados por el bombardeo israelí al Líbano. La nueva escalada de tensiones ya ha indignado a Donald Trump y se ha expandido por la región.

Israel atacó este domingo los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, pocos días después de la entrada en vigor de un alto el fuego y pese a la petición de Estados Unidos de no golpear la capital libanesa. Tras la ofensiva se reportaron víctimas.

En respuesta al ataque israelí, Teherán lanzó un ataque de misiles hacia territorio del país hebreo. Mientras que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha comentado sus ataques contra Israel, precisando que la base aérea de Ramat David fue atacada con misiles balísticos.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a N12 que espera que Israel no responda con un ataque a Irán tras los últimos intercambios de golpes. El mandatario advirtió que, si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordena una ofensiva, eso llevaría a un contraataque y extendería la escalada.

Posteriormente, tras el intercambio de ataques entre los dos países, Trump instó a Israel e Irán a poner fin a los ataques mutuos. "Israel e Irán deben dejar de 'dispararse' de inmediato", escribió en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Irán advierte de "acciones mucho más severas" si Israel continúa sus agresiones, incluido en Líbano

A pesar del pedido de Trump a Netanyahu, el país hebreo atacó "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán. Medios iraníes reportaron fuertes explosiones en Teherán, Tabriz e Isfahán.

Israel atacó bases de lanzamiento de misiles tierra-tierra iraníes, así como instalaciones de infraestructura no vinculadas al sector energético, aseveró el embajador israelí en EE.UU., Yechiel Leiter. El Canal 13 israelí informó que las fuerzas israelíes atacaron unos 20 objetivos en Irán, casi todos ellos sistemas de defensa antiaérea.

Autoridades iraníes informaron que la empresa petroquímica Karoon, situada en la ciudad de Mahshahr (provincia de Juzestán), fue alcanzada por un ataque aéreo israelí, lo que provocó daños en una parte de la instalación.

Israel anunció además, que detectó el lanzamiento de misiles desde Irán y Yemen. Según el comunicado, los sistemas de defensa aérea están funcionando para interceptarlos.

En respuesta al ataque israelí, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció este lunes el lanzamiento de una operación militar contra bases aéreas israelíes. El organismo precisó que la instalación de Tel-Nov, en el centro del país hebreo, así como la de Navatim, en el desierto del Néguev, fueron objetivos de los ataques.

Las fuerzas iraníes realizaron un bombardeo de represalia contra el complejo petroquímico israelí. Después de esta ola de ataques, desde Irán han anunciado el cese de las operaciones de sus Fuerzas Armadas contra Israel, tras una "respuesta dolorosa" en defensa del pueblo libanés.

En el frente marítimo, los hutíes de Yemen prohibieron este lunes el paso de barcos vinculados a Israel por el mar Rojo en respuesta a las agresiones de Israel contra Gaza, el Líbano e Irán, informa Saba.

