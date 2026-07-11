

El ministerio de Salud de Gaza denunció este viernes que un dron israelí lanzó una bomba contra el Hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja, hiriendo a tres miembros de su personal encargados del mantenimiento de su generador eléctrico. En un comunicado, el ministerio aseguró que el ataque se produjo pese a que el centro hospitalario se encuentra “en una zona segura designada” y condenó lo que calificó como un nuevo ataque contra las instalaciones sanitarias del enclave.

La cartera de Salud advirtió que estos ataques, junto con lo que describió como una campaña sistemática contra hospitales y personal médico, ponen en riesgo la vida de trabajadores y pacientes y deterioran la capacidad del sistema sanitario para prestar servicios esenciales. Además, instó a la ONU, a las organizaciones humanitarias internacionales y a otros actores implicados a proporcionar protección urgente a los centros de salud y al personal médico del enclave palestino, así como a detener los ataques y las continuas violaciones contra el sector sanitario gazatí.

Solo el jueves, cinco personas murieron en ataques de las fuerzas israelíes en la Franja. Al hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah, en la zona centro del país, llegó el cuerpo sin vida de Mohamed Abu Jamash, muerto por fuego israelí tras haber cruzado la ‘línea amarilla’ que divide la parte costera de la Franja del 70 por ciento del territorio que sigue ocupado por el Ejército israelí.

Horas antes, en el barrio de Al Rimal de la ciudad de Gaza, un ataque con dron contra un vehículo mató a Mohamed Mahmud al Fayumi e hirió a otras tres personas, según fuentes hospitalarias. En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, un ataque aéreo israelí mató a Osama Walid Muhareb. También otros dos hombres de 23 y 26 años fallecieron en una ofensiva con dron contra un grupo de personas en Jan Yunis, informó la Defensa Civil gazatí.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a un promedio de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el ministerio de Salud de la Franja. Según su último informe, publicado este jueves, desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, los ataques israelíes causaron la muerte de 1.092 personas en Gaza. Desde el inicio de la ofensiva, hace casi tres años, el número total de fallecidos asciende a 73.118.