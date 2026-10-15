Argentina cerró la fase de grupos del Mundial Senior masculino de hockey sobre patines con una goleada 4-0 sobre Chile y avanzó a los cuartos de final como segundo del Grupo B. Facundo Navarro, autor del primer gol argentino, valoró que el equipo pudo trasladar al partido el trabajo realizado durante las últimas semanas y destacó la confianza recuperada antes del cruce decisivo con Italia.

En el marco de la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE, con el enviado especial Maximiliano Maldonado, Navarro remarcó que la Selección logró afianzar en ataque lo que venía buscando y sostuvo el funcionamiento defensivo que había empezado a mostrar en la fecha anterior.

“El partido que nos planteamos hacer hoy lo hicimos y afianzamos lo que veníamos buscando en ataque, que era lo que habíamos trabajado todo este mes. En defensa ya lo veníamos haciendo desde ayer”, declaró.

La confianza volvió con los goles

El delantero puso especialmente el acento en la efectividad. Después de un inicio de torneo en el que al equipo le costó traducir sus llegadas en goles, el 4-0 permitió que aparecieran espacios y que el funcionamiento ofensivo tuviera mayor continuidad.

“Eso nos da confianza a todos, que se nos abra el arco y no solo eso, sino que nos salga lo que hemos venido trabajando y lo que venimos planteando”, explicó.

Navarro señaló que uno de los objetivos del seleccionado es recuperar el ritmo que identifica su juego y generar peligro de manera constante. La goleada ante Chile, más allá del resultado, dejó señales positivas en ese aspecto y permitió llegar a los cuartos con dos victorias consecutivas.

“La idea es darle ese dinamismo y esa peligrosidad que nos caracteriza”, sostuvo.

Un triunfo que confirmó la reacción

El propio Navarro abrió el marcador frente a Chile después de una tarjeta azul a Álvaro Osorio. Luego llegaron los goles de Lucas Martínez, Ezequiel Mena y Facundo Bridge para completar el 4-0 que dejó a Argentina con seis puntos y el segundo lugar del grupo.

El mendocino evitó detenerse únicamente en su gol y llevó el análisis hacia el funcionamiento colectivo. Para él, el equipo pudo ejecutar el plan que había preparado y cerrar la primera fase con una sensación distinta a la que había dejado el debut.

“Salimos contentos y con la cabeza en alto para lo que viene mañana”, resumió.

Italia ya ocupa la cabeza

El próximo desafío será Italia, este jueves desde las 14:30, por los cuartos de final. Navarro reconoció la exigencia física que implica disputar partidos con tan poco tiempo de recuperación, aunque aclaró que los jugadores están acostumbrados a ese ritmo en este tipo de competencias.

“Al desgaste en competencias como estas ya estamos acostumbrados y tenemos que jugar con eso”, afirmó.

Argentina conoce al conjunto italiano y varios de sus jugadores también se enfrentan habitualmente en las ligas europeas. Ese conocimiento mutuo, según Navarro, obliga a comenzar la preparación prácticamente desde que termina el compromiso anterior.

“Italia es un rival muy duro, los conocemos bastante bien y desde que salimos de bañarnos ya empezamos a pensar en ellos y a prepararnos para jugar”, señaló.

Con la fase de grupos terminada, Argentina entra ahora en una instancia sin margen de error. El 4-0 ante Chile permitió afianzar mecanismos ofensivos, recuperar efectividad y sostener la mejora defensiva. Para Navarro, esas señales son las que el equipo deberá trasladar al duelo con Italia para intentar meterse entre los cuatro mejores del Mundial.