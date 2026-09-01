Italia decidió prorrogar durante otros 15 días los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, una medida adoptada inicialmente por el gobierno de Giorgia Meloni tras la crisis migratoria registrada en Ceuta. La decisión tuvo una rápida respuesta de Madrid, que también extendió las restricciones para quienes llegan desde territorio italiano.

El gobierno italiano había restablecido los controles el 1 de agosto, después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta, ubicado en el norte de África. La medida debía finalizar este lunes 31 de agosto, pero finalmente fue prolongada.

Desde el Ministerio del Interior italiano explicaron que todavía persisten los factores que habían motivado la implementación de los controles y señalaron que la decisión fue tomada tras un análisis de la situación migratoria y de seguridad fronteriza.

Las restricciones afectan principalmente a los movimientos por puertos y aeropuertos, ya que Italia y España no comparten una frontera terrestre. La decisión alteró temporalmente uno de los principios centrales del espacio Schengen: la libre circulación entre los países que forman parte del acuerdo.

España respondió con la misma medida

La decisión de Roma tuvo una inmediata respuesta del gobierno de Pedro Sánchez. España anunció que también mantendrá durante otros 15 días los controles fronterizos para los pasajeros que ingresen por vía aérea o marítima procedentes de Italia.

De esta manera, ambos países continuarán aplicando controles recíprocos al menos hasta el 21 de septiembre, profundizando una tensión diplomática que comenzó a principios de agosto.

El conflicto surgió después de la crisis migratoria registrada en Ceuta a fines de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español.

El gobierno italiano argumentó entonces que buscaba evitar que parte de los migrantes pudiera desplazarse posteriormente hacia Italia. Desde España, en cambio, cuestionaron la decisión y respondieron estableciendo controles a quienes llegaban desde territorio italiano.

La continuidad de las restricciones también generó críticas de sectores de la oposición italiana, que cuestionaron al gobierno de Meloni por considerar que la medida afecta la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Mientras tanto, los gobiernos de Italia y España mantienen contactos entre sus respectivos ministerios del Interior y siguen de cerca la evolución de la situación migratoria en Ceuta.