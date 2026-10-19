La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, prepara un paquete de medidas de seguridad para enfrentar una nueva ola de violencia juvenil que sacudió distintas ciudades del país durante el fin de semana. Los disturbios, que tuvieron su episodio más grave en Milán, dejaron comercios saqueados, enfrentamientos con la Policía y cientos de jóvenes detenidos, muchos de ellos menores de edad.

Este lunes 19 de octubre, Meloni encabezó una reunión de emergencia en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, junto a ministros y autoridades de seguridad. El objetivo fue evaluar una respuesta frente a los episodios de violencia y avanzar en nuevas herramientas legales para prevenir disturbios. Las propuestas podrían incorporarse a un decreto que sería tratado este martes.

Entre las alternativas analizadas se encuentran la ampliación de las detenciones preventivas de menores, nuevas restricciones para personas involucradas en hechos violentos y el endurecimiento de las penas por daños a la propiedad.

Las medidas que prepara Meloni contra la violencia juvenil

El Gobierno italiano analiza modificaciones en la legislación de seguridad para actuar frente a los disturbios protagonizados por grupos de jóvenes. Una de las principales propuestas contempla ampliar la posibilidad de detener preventivamente a menores de 18 años involucrados en situaciones de violencia.

También se estudia implementar detenciones posteriores a los incidentes, mediante mecanismos legales que permitan identificar y arrestar a los responsables de destrozos grupales.

Otra iniciativa prevé penas de hasta cinco años de prisión y multas de 15.000 euros para determinados hechos de vandalismo. Además, se evalúan restricciones para personas vinculadas con episodios violentos y sanciones más severas por bloqueos de rutas.

Por el momento, estas iniciativas permanecen en estudio y deberán atravesar las instancias correspondientes antes de entrar en vigencia.

Saqueos en Milán y menores convocados por TikTok

La preocupación del Gobierno aumentó después de los incidentes registrados durante el sábado y el domingo en Milán, donde grupos de jóvenes encapuchados protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los disturbios incluyeron destrozos en vidrieras, robos en comercios y ataques contra establecimientos ubicados en el centro histórico de la ciudad.

Según los primeros informes difundidos por medios italianos, alrededor de 200 jóvenes fueron detenidos y cerca del 80% serían menores de edad.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la organización de estos encuentros a través de redes sociales como TikTok. A diferencia de las manifestaciones tradicionales, muchos de los grupos involucrados no cuentan con referentes políticos ni dirigentes identificables, lo que dificulta las tareas de prevención.

El Gobierno busca reforzar la seguridad en las calles

Frente a los incidentes, las autoridades también avanzan en el refuerzo de la operación Calles Seguras, que contempla la participación de efectivos militares en tareas de vigilancia.

El viceprimer ministro Matteo Salvini planteó, además, la posibilidad de restringir el acceso a la ciudadanía italiana a extranjeros que participen en hechos de vandalismo.

Mientras tanto, la oposición advirtió sobre la necesidad de garantizar el derecho a manifestarse y atender las causas del descontento social. Las protestas comenzaron con reclamos por el costo de vida, los alquileres elevados y los bajos salarios, aunque posteriormente se produjeron episodios de violencia.

La discusión sobre las nuevas medidas continuará este martes, cuando el Gobierno italiano tiene previsto avanzar en una posible reforma de las herramientas de seguridad.