Italia puso en marcha este viernes un nuevo esquema de controles para los viajeros que llegan desde España, luego de suspender de manera temporal la aplicación de las normas de libre circulación del espacio Schengen. La decisión comenzó a implementarse en los aeropuertos de Roma-Fiumicino, Milán-Linate y Milán-Malpensa, en plena temporada alta de vacaciones en Europa.

La medida fue impulsada por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni como respuesta a la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos hacia territorio español. Según explicó el Ejecutivo italiano, el objetivo es reforzar la seguridad nacional y evitar movimientos irregulares de personas dentro de la Unión Europea.

Los controles se aplican principalmente a ciudadanos extracomunitarios que llegan desde España y consisten en verificaciones documentales aleatorias realizadas por efectivos policiales en las terminales aéreas. Las autoridades italianas aclararon que no implican el cierre de fronteras y que buscan reducir al mínimo el impacto sobre el intenso flujo turístico del verano europeo.

¿Qué cambia para los viajeros?

En los aeropuertos italianos, la Policía puede solicitar documentación adicional para comprobar que los pasajeros de países no pertenecientes a la Unión Europea cumplen con los requisitos para permanecer y desplazarse dentro del espacio Schengen. Los ciudadanos de la UE continúan pudiendo viajar, aunque también podrían ser objeto de controles de identidad puntuales.

La medida tendrá una vigencia inicial de un mes y, según el Gobierno italiano, permanecerá activa únicamente durante el tiempo que considere necesario para afrontar la situación migratoria.

La respuesta de España

La decisión generó un fuerte cruce diplomático entre ambos países. El Gobierno español defendió la gestión de la crisis migratoria y aseguró que la integridad del espacio Schengen continúa garantizada. Además, cuestionó la decisión italiana al considerar que puede generar confusión sobre el funcionamiento del sistema europeo de libre circulación.