El Gobierno de Italia decidió suspender de manera temporal la aplicación del espacio Schengen con España, una medida excepcional adoptada en medio de la crisis migratoria desatada tras el ingreso masivo de personas a Ceuta desde Marruecos. La decisión tendrá una vigencia inicial de un mes e implica el restablecimiento de controles fronterizos en los viajes entre ambos países.

Aunque la noticia generó preocupación entre los turistas, la medida no supone el cierre de fronteras ni la salida de España del espacio Schengen. Lo que cambia es que Italia volverá a realizar controles de identidad en puertos y aeropuertos para determinados viajeros que lleguen desde territorio español.

¿Quiénes se verán afectados?

La suspensión está dirigida principalmente a ciudadanos extracomunitarios que ingresen a Italia procedentes de España. Los ciudadanos de la Unión Europea podrán seguir viajando con normalidad, aunque podrían ser sometidos a controles documentales al arribar a territorio italiano.

Las autoridades italianas justificaron la medida al considerar que el ingreso masivo de migrantes en Ceuta representa un riesgo para la seguridad y el control de las fronteras exteriores del bloque europeo.

Qué dice la Unión Europea

Desde Bruselas recordaron que el Código de Fronteras Schengen permite restablecer controles en las fronteras interiores únicamente de forma temporal y excepcional, cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior de un Estado miembro. Sin embargo, insistieron en que estas medidas deben ser proporcionadas y tener una duración limitada.

La decisión de Italia abrió un nuevo frente diplomático con España, cuyo Gobierno cuestionó la medida y defendió la gestión de la crisis migratoria. Mientras tanto, otros países europeos analizan reforzar sus controles fronterizos ante el impacto que generó la situación en Ceuta.