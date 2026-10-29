Italianos en San Juan: si no se inscriben, no pueden votar para elegir consejeros

Los ciudadanos italianos que residen en San Juan tienen una fecha clave en el calendario: el próximo 4 de noviembre vencerá el plazo para inscribirse y participar de las elecciones del Com.It.Es., el organismo que representa a la comunidad italiana ante las autoridades consulares.

La advertencia es fundamental: el sobre electoral no llegará automáticamente a los domicilios. Para participar de la votación prevista para el 4 de diciembre, los ciudadanos habilitados deberán solicitar previamente su inscripción.

En otras palabras, quien no complete ese trámite dentro del plazo establecido no podrá participar de estas elecciones.

“Es importante que los italianos de San Juan sepan que tener la ciudadanía no significa que automáticamente recibirán el sobre para votar. Esta vez hay que dar un paso previo: inscribirse. Queremos que nadie se quede afuera por desconocimiento”, señala Celeste Polidori, periodista y candidata por la lista Risorgimento Italia Cuyo.

¿Qué es el Com.It.Es. y por qué importa en San Juan?

Los Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) son organismos de representación de los ciudadanos italianos residentes fuera de Italia. Creados en 1985, funcionan como interlocutores entre las comunidades italianas y las autoridades diplomáticas y consulares.

Su función no se limita a promover actividades culturales. También canalizan inquietudes de los ciudadanos, impulsan iniciativas de integración, preservan la memoria de la emigración italiana y colaboran en el fortalecimiento del vínculo con Italia.

En la circunscripción del Consulado General de Italia en Mendoza, la representación comprende a los ciudadanos italianos residentes en Mendoza, San Juan y San Luis.

Para Polidori, esa extensión territorial plantea un desafío concreto.

“San Juan tiene una comunidad italiana con historia, identidad y nuevas generaciones que mantienen un vínculo muy fuerte con sus raíces. Pero representar a los italianos de Cuyo significa estar presentes en las tres provincias (San Juan, San Luis y Mendoza), escuchar sus necesidades y acercar soluciones. La distancia con el consulado no debería convertirse en una distancia con sus derechos”, sostiene.

Cómo inscribirse para votar: el trámite paso a paso

El procedimiento informado para solicitar la participación electoral es sencillo:

1. Ingresar al sitio oficial del Consulado General de Italia en Mendoza y descargar el formulario correspondiente a las elecciones Com.It.Es.



2. Completar la solicitud con los datos personales.



3. Adjuntar una copia del DNI en formato PDF.



4. Enviar la documentación al correo electrónico **elettorale.mendoza@esteri.it*.



5. Realizar el trámite hasta el *4 de noviembre de 2026, inclusive*.

También se puede solicitar orientación a través de la cuenta de redes sociales *@risorgimentoitaliacuyo* o escribiendo a **risorgimentoitaliacuyo@gmail.com*.

¿Cuándo llegan los sobres y cómo se vota?

De acuerdo con el cronograma difundido para estas elecciones, las fechas que deben tener presentes los ciudadanos italianos son:

- 4 de noviembre de 2026:* último día para solicitar la inscripción electoral.



- Del 5 de noviembre al 3 de diciembre:* período previsto para la recepción del material electoral en los domicilios.



- 4 de diciembre de 2026:* fecha de cierre de la votación por correspondencia.

El sufragio se realiza por correo postal, siguiendo las instrucciones incluidas en el material electoral. Por eso, es fundamental que los ciudadanos tengan actualizado su domicilio ante el consulado y envíen su voto con suficiente anticipación.

Una elección que también plantea una renovación

Además del proceso electoral, la convocatoria abre el camino al futuro de la representación de los italianos en Cuyo.

La lista Risorgimento Italia Cuyo propone una renovación, con mayor presencia territorial, transparencia, incorporación de nuevas generaciones y una relación más cercana entre los ciudadanos y los servicios consulares. Por ejemplo, impulsar servicios consulares itinerantes que permitan acercar la atención a localidades alejadas de Mendoza.

“Valoramos el trabajo realizado hasta ahora y creemos que es momento de abrir una nueva etapa. Queremos un Com.It.Es. federal, moderno y presente. Se trata de construir una representación que escuche a todos los italianos, independientemente de la provincia donde vivan”, expresa Polidori.

La candidata aclara que Risorgimento Italia Cuyo reúne representantes de Mendoza, San Juan y San Luis y se presenta como un espacio plural, sin dependencia partidaria argentina ni italiana.

“Queremos que San Juan tenga voz propia, que los jóvenes se involucren y que la colectividad encuentre un espacio de participación real. A veces no alcanza con recordar nuestras raíces italianas: también tenemos que trabajar para que ese vínculo siga creciendo”, agrega.

El primer paso para participar es inscribirse

Por todo lo expuesto, la información sobre el procedimiento de votación resulta fundamental para los diez mil ciudadanos italianos que residen en San Juan.

El plazo de inscripción informado vence el 4 de noviembre y el trámite debe realizarse previamente para recibir la documentación electoral.

“Muchas veces hablamos de la importancia de participar, de tener representación y de hacer escuchar nuestra voz. Pero esta vez hay algo muy concreto que todos deben saber: si no te inscribís, no votás. Y sería una pena que tantos italianos de San Juan perdieran la oportunidad de elegir a sus representantes simplemente por no haber recibido esta información”, concluye Celeste Polidori.

Para consultar los requisitos y obtener información oficial, los interesados pueden ingresar al sitio del Consulado General de Italia en Mendoza: https://consmendoza.esteri.it/