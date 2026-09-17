J Rei contó cómo lo afectó la pérdida de los embarazos de María Becerra

J Rei rompió el silencio al detallar el impacto que produjeron en su vida las pérdidas de los embarazos que atravesó junto a María Becerra, una situación de salud compleja en la que la propia artista destacó oportunamente la intervención de su pareja para resguardar su integridad física. Durante una entrevista en el programa Patria y Familia, emitido por Luzu, el músico explicó de qué manera estos hechos impulsaron un giro en su rutina diaria y en su forma de afrontar el presente.

El intérprete señaló la necesidad de encontrar un refugio personal tras lo sucedido. “Cuando pasó lo de los embarazos con Mari empecé a buscar algo que fuera terapéutico para mí, algo que me conectara conmigo y con el ahora y estar más en el hogar”, comentó, al tiempo que indicó haber encontrado en el trabajo con la madera una vía de desconexión.

A la par de esta actividad, decidió dejar de consumir marihuana para mantener una lucidez constante ante cualquier eventualidad. “Fue un conjunto de cosas. Siento que en ese momento yo necesitaba estar muy presente, necesitaba estar muy acá y ahora para la toma de decisiones y para recibir una noticia de lo que sea”, remarcó.

La vivencia modificó su nivel de prevención ante las emergencias quotidianas. “Me empecé a preguntar cómo no estoy preparado en el día a día. Por eso hoy traje esta mochila, que es la de todos los días, y yo ahí tengo un botiquín”, manifestó. Frente a los cuestionamientos por llevar esos elementos de manera permanente, sostuvo: “Ahí me empecé a dar cuenta de que en realidad a veces nos relajamos mucho y mucha gente te dice ‘vos estás loco, ¿cómo andás con eso todos los días?’. Pero yo lo veo súper normal y me parece hasta algo lindo para cuidarte o cuidar a tus seres queridos”.

Finalmente, reflexionó sobre el proceso de aprendizaje que le dejó la experiencia en su fuero íntimo. “Siento que se me nota personalmente como la conexión con lo simple. Empezar a valorar más y conectar con la realidad, con las cosas de verdad para dejar de darle entidad a las cosas que no importan”, señaló. Para concluir, agregó: “Hoy en día valoro mucho más cuando alguien me convida un mate y una charla... mirarme a los ojos y poder conectar un par de palabras. A mí todo esto me ayudó un montón a ser más Julián que Rei”.