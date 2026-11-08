La 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición comenzó en la Plaza Departamental General San Martín, en Jáchal, con una noche dedicada a las costumbres, la cultura y el encuentro de las familias. La celebración tuvo su apertura oficial con distintas actividades que reflejaron la identidad tradicionalista de la comunidad.

Una apertura cargada de tradición

La programación comenzó con el tradicional ingreso del Patrono San José y las palabras de bienvenida de la Paisana Nacional de la Tradición. También participó la Academia de Danzas Folclóricas Milagros del Tiempo, que aportó color y sentimiento tradicionalista a la jornada.

Uno de los momentos destacados fue el desfile de agrupaciones gauchas y la presentación de carros antiguos junto a las candidatas a Paisana. La propuesta ofreció una de las postales representativas de la fiesta y reafirmó el vínculo de la comunidad con sus raíces y costumbres.

Una grilla con artistas locales y nacionales

La primera noche contó con una programación musical que incluyó las presentaciones de Los Cabanay, Kuky Salas, Viajeros, Dúo Páez Brizuela, Carafea, Nico Balmaceda, Julio Zalazar y Los Arrieros Huaqueños. El cierre de la jornada estuvo previsto con Las Voces de Orán, como broche de una noche dedicada a la música y la cultura popular.

De esta manera, Jáchal puso en marcha una nueva edición de su fiesta más emblemática, con actividades que convocan a la comunidad alrededor de sus tradiciones. La celebración busca mantener viva la identidad cultural y fortalecer los espacios de encuentro para las familias.