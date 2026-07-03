Jáchal coordina obras urgentes para reforzar las defensas aluvionales de La Gran China

El intendente de Jáchal, Matías Espejo, encabezó una reunión de trabajo con vecinos de la localidad de La Gran China y representantes de distintos organismos provinciales y municipales para coordinar acciones inmediatas destinadas a reforzar las defensas aluvionales de la cuenca.

El encuentro tuvo como eje la necesidad de avanzar con obras que permitan disminuir los riesgos para la comunidad frente a eventuales crecidas o contingencias climáticas, una problemática que los habitantes de la zona consideran prioritaria.

Junto al jefe comunal participaron el coordinador de Gabinete, Aristóbulo Tejada; el secretario de Infraestructura, Lucas Sosa; el director de Servicios, Javier Alaniz; y el director de Producción y Desarrollo Sustentable, Carlos Alonso.

También estuvieron presentes representantes de Hidráulica, Vialidad Provincial y miembros de la Asociación Civil de La Gran China, quienes conformaron una mesa de trabajo para analizar la situación y definir los pasos a seguir.

Vecinos plantearon la urgencia de las obras

Durante la reunión, los vecinos expusieron el estado actual de la cuenca y manifestaron la necesidad de ejecutar obras de defensa que permitan proteger a la población y minimizar el impacto de posibles fenómenos aluvionales.

En ese marco, los equipos técnicos de Hidráulica y Vialidad Provincial explicaron cuáles son las intervenciones que pueden desarrollarse dentro de sus respectivas competencias y evaluaron las alternativas para avanzar con los trabajos.

Por su parte, el municipio ratificó su compromiso de acompañar las gestiones necesarias para impulsar soluciones concretas que respondan a la demanda de la comunidad.

Compromiso para dar continuidad a los trabajos

Como resultado del encuentro, las autoridades y los vecinos acordaron mantener una agenda de seguimiento permanente para coordinar las próximas etapas de intervención y monitorear los avances de las acciones previstas.

Desde la Municipalidad de Jáchal destacaron que el trabajo conjunto entre la comunidad y los distintos organismos públicos resulta fundamental para atender las necesidades del territorio y fortalecer la seguridad de los habitantes de La Gran China frente a posibles contingencias naturales.