Después del cortejo oficial que recorrerá este sábado distintos puntos de la Capital, los restos del comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento D-9 de Bomberos de la Policía de San Juan, serán trasladados hacia Jáchal, donde familiares, compañeros y vecinos le brindarán el último adiós.

Castro fue una de las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil y su despedida continuará en el departamento del norte sanjuanino, una tierra profundamente ligada a su historia y a sus afectos. Allí se preparó un homenaje especial para recibir a quien dedicó gran parte de su vida al servicio público, la seguridad y la protección de la comunidad.

El velorio comenzará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15, en el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal. Durante la tarde, los habitantes del departamento podrán acercarse para acompañar a la familia y despedir al jefe de Bomberos, reconocido por sus años de entrega, compromiso y vocación.

La ceremonia religiosa continuará el domingo 2 de agosto, a las 8, con una misa de cuerpo presente en el mismo santuario. Una vez finalizada la celebración, el cortejo partirá hacia el Cementerio Municipal de Jáchal, donde se realizará el sepelio.

Antes del traslado al departamento, el féretro de Castro formará parte del recorrido oficial organizado en la Capital para despedir a los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos. La caravana pasará por la Central de Policía, el Cuartel Central de Bomberos y la Dirección de Protección Civil, instituciones estrechamente vinculadas con las tareas que desarrollaban las víctimas.

En el caso de Castro, el paso por el Cuartel de Bomberos tendrá un significado especial. Allí, sus compañeros podrán rendirle honores por última vez antes de que sus restos emprendan el viaje hacia Jáchal.

“Un héroe en cumplimiento del deber, un ejemplo de entrega y valentía”, expresó la convocatoria difundida para comunicar la despedida. El mensaje también agradece sus años de servicio y destaca que su recuerdo permanecerá en el corazón de la comunidad.

De esta manera, después del homenaje conjunto en la Capital, Jáchal recibirá a Rubén Castro para acompañarlo en su último regreso. Será una despedida marcada por el dolor, el respeto y el reconocimiento a un hombre que dedicó su vida a cuidar a los demás.