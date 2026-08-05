Dos escuelas de Jáchal llegaron a UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE con el mismo objetivo: representar de la mejor manera a sus compañeros y acercarse al viaje a Bariloche. En un programa parejo, ambos equipos eligieron guardar el comodín para el final, una estrategia compartida que le sumó expectativa a una definición que mantuvo el suspenso hasta el cierre.

Los estudiantes arribaron al estudio gracias al acompañamiento de la empresa Sotour que trajo siete cursos de Jáchal. Y, aunque se describen como cursos muy habladores y llenos de energía dentro del aula, frente a las cámaras confesaron que los nervios les jugaron una mala pasada. Algunos fueron elegidos por sus compañeros para participar y otros se ofrecieron voluntariamente, todos con la ilusión de dejar a su escuela en lo más alto.

Cursos distintos, historias que los unen

La Escuela de Niquivil, con su 5° A, estuvo representada por el profesor Luis Exequiel Poblete y los alumnos Alex Alaniz y Luana Samira Ortiz, integrantes del equipo azul. El curso está conformado por 20 estudiantes y se destaca por una modalidad innovadora de Robótica y Programación. Ellos mismos se definieron como un grupo muy conversador y contaron que, cuando tienen tiempo libre, disfrutan de los juegos de mesa, especialmente Uno, Dos y Chinchón.

Enfrente estuvo la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti, con el 5° 1ª, acompañados por la profesora María Isabel Jaime y los alumnos Luz Camila Carvajal y Juan Ignacio Fernández, del equipo naranja. Según su docente, son un grupo muy aplicado y comprometido. Durante la entrevista compartieron una anécdota que todavía recuerdan entre risas: una maqueta que debían presentar terminó descomponiéndose y tuvieron que rehacer gran parte del trabajo por el fuerte olor. También aseguraron que, cuando termine la secundaria, lo que más van a extrañar será compartir todos los días con un curso donde cada compañero aporta una personalidad diferente.

Los estudiantes de 5° A de la Escuela de Niquivil y de 5° 1ª de la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti representaron a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

En el primer bloque de preguntas, el equipo azul respondió correctamente Geografía y Arte, pero falló en Matemática. El equipo naranja, por su parte, acertó Lengua, Historia y Deporte, manteniendo un desarrollo muy parejo. Ya en el segundo bloque, Niquivil sumó puntos en Ciencia y Lengua, aunque no pudo responder Historia. Dojorti acertó Arte, pero no consiguió sumar en Geografía ni Matemática.

Con el marcador todavía abierto, ambos equipos llegaron a la última ronda con una decisión idéntica: utilizar el comodín recién en el cierre del programa. El equipo azul lo empleó para responder Historia y luego acertó una pregunta de Deporte. El equipo naranja eligió Geografía, respondió correctamente esa consigna, pero más tarde no logró sumar en Ciencia.

Finalmente, tras una competencia muy equilibrada y cargada de expectativa, la Escuela de Niquivil logró imponerse en el marcador, avanzó a la siguiente instancia de UPD Unidos por el Desafío y continúa en carrera por el gran premio: el viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.