El partido de la Selección Argentina no solo dejó tres puntos clave en la fase de grupos y terminó con dos goles de Lionel Messi, sino que también inmortalizó el momento vivido por una familia de Jáchal. Una bandera con el nombre del departamento sanjuanino se convirtió en una de las imágenes más difundidas, luego de que el propio Messi corriera a festejar su gol exactamente en ese sector.

Ese momento lo vivió la familia Moreira, integrada por Elías y su esposa Gabriela, junto a sus cinco hijos: Dayana (27), los mellizos Jerónimo y Lautaro (15) y los gemelos Rafael y Tadeo (9). A ellos se sumaron su amiga Valeria y su hijo Mirko, completando un grupo de nueve viajeros provenientes de la villa cabecera de Jáchal, que convirtió el sueño en una experiencia colectiva. En medio de la emoción y todavía sin poder dimensionar lo que estaban presenciando, Elías contó a DIARIO HUARPE que la experiencia fue única. “Estamos sin voz por gritar los goles de Messi. Fue un momento que nos llevamos para toda la vida”.

Los jachalleros en la cancha.

La experiencia en las tribunas se dio en un marco de euforia constante. Los gritos, los abrazos y la tensión del partido marcaron una jornada que quedará grabada en la memoria familiar. Cada uno de los integrantes vivió el encuentro de una manera especial, especialmente los más chicos, que por primera vez sintieron la magnitud de ver a Messi en un escenario mundial. Sin embargo, lo más emotivo de la jornada fue la presencia de un pedazo de su tierra en el estadio: la bandera de Jáchal.

Elías junto a su hija sostiendo la bandera.

Colocada estratégicamente, la insignia sanjuanina terminó siendo testigo directo del festejo de Lionel Messi. Elías recordó entre risas las advertencias de su entorno antes del viaje: “Una amiga me decía: ‘¿Cómo vas a llevar la bandera de Jáchal? Solo en San Juan te van a conocer’. Y yo le decía: ‘No, acá nos vamos a hacer conocer al mundo porque nosotros vamos a traer historia’”. Y así fue: la imagen del capitán argentino junto a la bandera jachallera se volvió un recuerdo familiar imborrable, incluso para el departamento.

La familia junto a Nicolás Occhiato.

Detrás de este momento único para la familia Moreira hubo un camino que no fue fácil. La idea de viajar al Mundial de 2026 comenzó en la euforia de diciembre de 2022, cuando Argentina se coronó campeona en Qatar. Desde entonces, Elías y su esposa se propusieron una meta ambiciosa: llevar a sus cinco hijos a vivir lo que, según intuían, podía ser la última gran cita mundialista de Lionel Messi.

Elías junto a otros argentinos vestidos con las estrellas del Mundial.

La logística fue un desafío monumental. El viaje comenzó el sábado pasado en un colectivo desde Mendoza, seguido de una serie de trasbordos que los llevaron hasta Dallas tras un agotador recorrido. “No es nada fácil llegar acá. Te endeudás, pero estando acá sentís que valió la pena”, confesó Elías.

La familia Moreira antes de ingresar a la cancha.

La travesía continuará ahora en Miami, donde la familia espera vivir los 16avos de final antes de emprender el regreso. Para Elías, más allá del resultado deportivo, lo más importante es el legado que deja el viaje: “Era el Mundial que decíamos que teníamos que ver... verlo con mis hijos, que todos están en edades de recordarlo. La verdad, es único”.

Con el cansancio del viaje, pero con la emoción intacta, esta familia jachallera ya inscribió su propia historia en las páginas de este Mundial.