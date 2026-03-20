En un acto que reafirma el compromiso municipal con las instituciones civiles, el intendente, Matías Espejo, firmó la actualización del Acta Acuerdo con el Aeroclub de Frontera Jáchal. El convenio garantiza apoyo financiero a la institución y coordina esfuerzos para actividades de beneficio social.

El acuerdo fue rubricado junto al presidente del Aeroclub, Oscar Cueli, y el secretario, Carlos Sarrasqueta, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 2639, que busca dar previsibilidad y sustento a la institución con trayectoria en el departamento desde 1946.

Uno de los puntos más importantes del convenio es que la aeronave Cessna 182 (matrícula LV-HXD) y el predio de aviación quedarán formalmente a disposición del municipio. Esto permitirá realizar acciones solidarias y operativos de asistencia en beneficio directo de la población, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias, necesidades sanitarias y sociales.

Desde la gestión municipal destacaron que “con espíritu de colaboración y buena fe es la base para que Jáchal siga creciendo. Fortalecer nuestro Aeroclub es también fortalecer nuestra conectividad y nuestra capacidad de ayudar a los vecinos cuando más lo necesitan”.