Jáchal y Huaco vivieron dos encuentros de música coral y tradición

Jáchal y Huaco fueron escenario este fin de semana de dos presentaciones de música coral que reunieron a vecinos y destacaron el valor de las expresiones artísticas vinculadas con la identidad y las tradiciones del departamento. Los espectáculos estuvieron a cargo del Coro de los Patios y Cantasur, dirigidos por Daniel “Chato” Díaz, y contaron con la participación del violinista Luis Capdevila y el recitador Dante Tejada.

La primera función se realizó en el Museo Memorial del Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal, donde numerosos vecinos colmaron la sala para disfrutar de las interpretaciones. El concierto comenzó con la presentación del Coro de los Patios, continuó con Cantasur y tuvo su momento culminante cuando ambos conjuntos se unieron para interpretar Vallecito y Nacida en Agua de Guerra.

Durante ese cierre, Capdevila se sumó con su violín y aportó un acompañamiento instrumental que reforzó la emotividad de las canciones. A su vez, Tejada recitó Vallecito, en una intervención que combinó poesía, música y tradición.

La propuesta tuvo continuidad en la Capilla Virgen del Rosario de Huaco, donde los dos coros ofrecieron una segunda presentación ante la comunidad. El espectáculo mantuvo el repertorio del encuentro anterior y volvió a incluir las intervenciones de Capdevila y Tejada, en una puesta que vinculó las expresiones musicales con la historia y la identidad local.

Ambas actividades contaron con la presencia de funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo de la Municipalidad de Jáchal, que acompañaron las presentaciones como parte de las iniciativas destinadas a promover la cultura y generar espacios de encuentro comunitario.

La realización de los conciertos contó con el apoyo del municipio, a través de la gestión del intendente Matías Espejo, quien autorizó la provisión de alojamiento y comidas para los 34 coreutas provenientes de Córdoba. La asistencia permitió garantizar las condiciones necesarias para que los integrantes de ambos conjuntos pudieran trasladarse y compartir su repertorio con el público sanjuanino.

Las presentaciones en Jáchal y Huaco pusieron en primer plano el aporte de la música coral a la vida cultural del departamento, con dos encuentros que reunieron a artistas y vecinos en torno al canto, la poesía y las tradiciones.