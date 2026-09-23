Jack Doohan busca volver a la Fórmula 1 en 2027 y tiene una oportunidad en Haas, donde actualmente se desempeña como piloto reserva. Sin embargo, el australiano sumó un nuevo competidor en la disputa por una de las butacas de la escudería estadounidense: Rafael Camara, integrante de la Academia de Ferrari. La decisión todavía no fue confirmada y el equipo continúa evaluando sus alternativas.

Doohan tuvo recientemente la posibilidad de volver a manejar un Fórmula 1 durante una prueba de Haas en Jerez. Fue su primera experiencia con un monoplaza de la categoría desde su salida de Alpine y una instancia utilizada por la escudería para analizar a distintos candidatos para la temporada 2027.

El piloto australiano expresó su satisfacción después de regresar a un auto de la máxima categoría. “Increíble sensación de estar de vuelta detrás del volante de un coche de Fórmula 1”, escribió en sus redes sociales.

Camara ganó terreno

Mientras Doohan intenta convencer a los responsables de Haas, Rafael Camara apareció como otro de los nombres que busca quedarse con el lugar. El brasileño, de 21 años, forma parte de la Academia de Ferrari y también participó de las pruebas organizadas por la escudería.

Según TN, Camara tuvo registros similares a los de Oliver Bearman y quedó por delante de otros candidatos durante los test. El brasileño es, además, el actual campeón de Fórmula 3 y marcha segundo en el campeonato de Fórmula 2.

La situación también tiene un componente deportivo y técnico. Ferrari suministra a Haas el motor, la caja de cambios y la sección trasera del monoplaza, mientras que Bearman, uno de los actuales pilotos del equipo estadounidense, también pertenece a la estructura de la escudería italiana.

Haas todavía no definió su dupla

La escudería estadounidense todavía no confirmó oficialmente su alineación para 2027. Doohan, Camara, Leonardo Fornaroli y Ryo Hirakawa aparecen entre los nombres evaluados para ocupar el lugar que podría quedar disponible.

Doohan llegó a Haas como piloto reserva para la temporada 2026 después de su salida de Alpine. En tanto, Camara es respaldado por Ferrari y es considerado uno de los proyectos de la academia italiana para llegar a la máxima categoría.

La definición dependerá de las evaluaciones que realice Haas durante los próximos meses. Por ahora, la disputa por la butaca de 2027 continúa abierta y Doohan deberá competir con nuevos candidatos para concretar su regreso a la Fórmula 1.