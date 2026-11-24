La consagración de Boca en la Copa Sudamericana dejó una imagen especial que tuvo como protagonistas a Facundo Jagger Herrera y Leandro Paredes. El joven defensor colombiano publicó en Instagram una fotografía de cuando era niño junto al actual capitán xeneize y acompañó el recuerdo con una frase: “Los sueños están para cumplirse”.

La publicación tuvo una respuesta del propio Paredes, quien compartió la historia de su compañero y le dedicó una palabra: “Fenómeno”. La imagen refleja el recorrido del futbolista, que pasó de admirar a uno de sus ídolos a compartir el plantel y celebrar títulos a su lado.

El encuentro que quedó guardado en una fotografía

La imagen corresponde a un momento de la infancia de Herrera, cuando tenía apenas siete años y comenzaba a soñar con convertirse en futbolista profesional. En aquella oportunidad se encontró con un joven Paredes, que daba sus primeros pasos en Primera División y comenzaba a consolidarse en Boca bajo la conducción de Carlos Bianchi.

El encuentro ocurrió en la puerta de Casa Amarilla, donde el pequeño Jagger pudo fotografiarse con el mediocampista. Años después, aquella fotografía adquirió un significado especial porque ambos terminaron compartiendo equipo y levantando títulos con la camiseta azul y oro.

Jagger fue una de las figuras de la final

Herrera, de 20 años, tuvo una actuación destacada en la final ante Atlético Mineiro disputada en Barranquilla. Con apenas 17 partidos en Primera División, el defensor se destacó por su firmeza en los duelos, su capacidad en el juego aéreo y su precisión para salir desde el fondo.

Una de sus intervenciones más importantes llegó en el segundo gol de Boca, cuando lanzó un pase largo que dejó a Sebastián Villa en una posición favorable para avanzar por el sector izquierdo. El colombiano llegó hasta el fondo y envió un centro bajo que Miguel Merentiel convirtió en gol.

El reconocimiento de Paredes

El crecimiento de Herrera dentro del equipo se produjo a partir de las lesiones de Marco Pellegrino y Ayrton Costa, además de la caída en el nivel de este último. Después de su actuación frente a Racing, en el Cilindro, el defensor logró consolidarse y no volvió a salir del equipo titular de Arruabarrena.

La publicación también tuvo un agradecimiento especial hacia Paredes, a quien Herrera reconoció por liderar al grupo en la conquista internacional. Con dos títulos compartidos y una historia que comenzó cuando era un niño, el joven defensor encontró en aquella fotografía una manera de recordar el camino recorrido.