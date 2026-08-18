Jaguar Uranium obtuvo leyes de cobre de hasta 8,54% en los resultados finales de su programa inicial de muestreo superficial en el proyecto Huemul, ubicado en Malargüe, provincia de Mendoza. Los trabajos también arrojaron valores máximos de 2,27% de uranio, 708 gramos por tonelada de plata y 1,27% de vanadio, reforzando el carácter polimetálico del proyecto.

Uno de los elementos que concentra la atención exploratoria es la identificación de un posible corredor de mineralización de cobre de aproximadamente cuatro kilómetros, asociado principalmente a las extensiones de las zonas Uryco/Rosa y Black Zone. El próximo desafío será determinar mediante perforaciones si las expresiones observadas en superficie mantienen continuidad, espesor y leyes en profundidad.

La campaña inicial contempló 200 muestras, incluidas 188 muestras de canal y fragmentos de roca, además de seis blancos y seis duplicados como parte de los controles de calidad. Los trabajos se distribuyeron en ocho áreas: Huemul Mine, Agua Botada, Uryco, Rosa, Vega Larga, Black Zone, Cerro Mirano y Lucy.

El material fue procesado en el laboratorio ALS de Mendoza. Los ensayos finales permitieron establecer valores máximos de 8,54% de cobre y 2,27% de uranio, después de que algunos resultados preliminares superaran el límite superior de detección del método utilizado inicialmente.

Un corredor de 4 km

El aspecto geológico que podría adquirir mayor relevancia en la siguiente fase es la posible continuidad entre las áreas Uryco/Rosa y Black Zone. Los trabajos superficiales permitieron reconocer manifestaciones de cobre a lo largo de una tendencia de aproximadamente cuatro kilómetros. Jaguar Uranium prepara una primera campaña de perforación para probar las estructuras y zonas mineralizadas identificadas durante los trabajos de superficie.

Actualmente Huemul no dispone de una estimación moderna de recursos ni reservas minerales, por lo que las leyes obtenidas representan resultados de exploración.

Antecedentes históricos

El distrito alberga la que fue la primera mina productora de uranio del país, puesta en operación en 1955 y explotada hasta 1975 bajo administración de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Los registros históricos consignan que aproximadamente 130.000 toneladas de material mineralizado fueron procesadas en la planta de Malargüe, con leyes promedio reportadas de alrededor de 0,21% de uranio, 2% de cobre y 0,11% de vanadio.