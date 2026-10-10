El reconocido cantante argentino Jairo se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de su carrera artística. El músico fue convocado por el Arzobispado de Córdoba para participar de la vigilia por la visita del papa León XIV a la provincia, prevista para noviembre. Emocionado por la invitación, adelantó cuáles serán algunas de las canciones que interpretará durante su presentación.

"Estoy muy contento con esta convocatoria del Arzobispado de Córdoba. Me halaga muchísimo, me honra mucho", expresó el artista durante una entrevista con TN Central. Además, reconoció que la invitación lo tomó por sorpresa, pese a su extensa trayectoria sobre los escenarios.

La presentación se realizará en el marco de la vigilia que comenzará el lunes 9 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), antes de la misa que celebrará el Sumo Pontífice al día siguiente. Jairo tendrá una participación de aproximadamente 30 minutos, durante los cuales interpretará entre seis y siete canciones.

Las canciones que Jairo eligió para cantarle al Papa

Aunque todavía no terminó de definir el repertorio, el cantante confirmó tres canciones vinculadas con la tradición religiosa. Una de ellas será el Ave María de Franz Schubert, una composición que interpreta desde hace aproximadamente 45 años y que considera especialmente apropiada para esta ocasión.

Otra de las elegidas es Carpintería José, una canción inspirada en San José y la historia de la Sagrada Familia. También incluirá Credo, de la Misa Campesina Nicaragüense, una obra con versos de Ernesto Cardenal y música de Carlos Mejía Godoy, que combina contenido religioso con una mirada poética.

El artista explicó que busca seleccionar canciones acordes con el significado espiritual de la celebración y destacó que todavía debe completar el repertorio.

La emoción de Jairo por la visita de León XIV

Durante la entrevista, el músico reconoció que nunca imaginó que tendría la oportunidad de participar de un acontecimiento de estas características. "No, nunca lo pensé, la verdad es que no. No lo pensé ni siquiera en el momento en que me llamaron. Me sorprendió mucho", confesó.

Jairo recordó que a lo largo de su carrera participó de grandes encuentros multitudinarios, entre ellos actos durante el regreso de la democracia en 1983. Sin embargo, señaló que esta experiencia será diferente por el significado religioso y emocional que representa.

Otro de los artistas convocados es Jorge Rojas, quien también participará de la vigilia en Córdoba. Según adelantó Jairo, existe la posibilidad de que ambos interpreten el Himno Nacional Argentino para dar comienzo a las actividades.

La visita de León XIV genera una gran expectativa entre los fieles argentinos y se espera una importante convocatoria en Córdoba, con asistentes de distintas provincias y países vecinos. Para Jairo, será una oportunidad de unir su trayectoria musical con una celebración de profundo significado espiritual.