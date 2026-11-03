A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el reconocido cantante Jairo reveló detalles de su participación en la histórica misa que se celebrará en Córdoba el próximo martes 10 de noviembre. El artista, que ofrecerá un espectáculo musical antes de la ceremonia religiosa, contó que recibió un pedido especial de la organización: interpretar el Ave María, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria.

Durante una entrevista con Moria Casán en el programa La mañana con Moria, emitido por El Trece, el músico explicó cómo surgió la convocatoria y reconoció que la propuesta lo sorprendió, especialmente por la magnitud del acontecimiento.

Según relató, los organizadores se comunicaron inicialmente con uno de sus hijos para consultar si estaba dispuesto a participar. Al enterarse de la invitación, aceptó inmediatamente.

Aunque en un primer momento existía cierta incertidumbre sobre las características del espectáculo, con el transcurso de los días se definió que interpretará seis canciones durante aproximadamente 30 minutos, antes del comienzo de la misa.

El pedido especial que recibió Jairo para cantar ante el Papa

El cantante explicó que no recibió indicaciones estrictas sobre el repertorio que debía presentar. Sin embargo, los organizadores le solicitaron especialmente que incluyera el Ave María, una interpretación que lo acompaña desde hace casi cinco décadas.

Jairo reconoció que la canción tiene un significado particular en su carrera y que será uno de los momentos más emotivos de su presentación ante los fieles.

Durante la entrevista también trascendió que el músico se habría emocionado hasta las lágrimas mientras ensayaba la obra, debido a la importancia que representa cantarla en una celebración encabezada por el pontífice.

El artista aclaró que no le exigieron interpretar composiciones de la tradicional Misa Criolla y que tendrá libertad para seleccionar el resto de las canciones.

Las canciones que interpretará Jairo en Córdoba

Además del Ave María, Jairo adelantó algunos de los temas que formarán parte de su presentación.

Entre ellos se encuentra el Credo, perteneciente a la Misa Campesina Nicaragüense, una obra de profundo contenido religioso.

También interpretará Los peregrinos, canción que compuso junto a Horacio Ferrer y que forma parte del álbum Estampitas. Se trata de una composición especialmente significativa para una jornada que reunirá a miles de personas provenientes de distintos puntos del país.

Otra de las canciones elegidas es La carpintería José, una obra vinculada con la espiritualidad y que forma parte de su repertorio reciente.

Su actuación se desarrollará durante las primeras horas de la mañana, como parte de las actividades previas a la misa central que presidirá León XIV.

Miles de sanjuaninos se preparan para viajar a Córdoba

La presentación de Jairo será uno de los momentos destacados de la jornada religiosa que reunirá a fieles de distintas provincias argentinas.

Entre ellos habrá miles de sanjuaninos que se encuentran organizando viajes particulares y colectivos para participar de la celebración en Córdoba y acompañar al Santo Padre.

La visita del pontífice genera una gran expectativa en la comunidad católica, que se prepara para vivir un acontecimiento histórico en el país.