Jake Paul advierte que golpeará a Conor McGregor

Jake Paul continúa con sus fuertes palabras para peleadores de UFC, particularmente a Conor McGregor. El youtuber y boxeador se verá de frente el 5 de agosto en el cuadrilátero con Nate Díaz. En la previa, no desaprovechó el tiempo y le dejó más advertencias a "The Notorious", con quien claramente no tiene una buena relación. Sin dudas, este es un cruce que muchos sueñan ver en algún momento.

"¿Adivina qué, Conor? Te daré una paliza y no podrás boxear tan bien como yo. Voy a hacerle a Nate lo que tú no pudiste, que es noquearlo. Vas a estar sentado allí con tu nueva compañía de cerveza que está fracasando, bebiéndola, borracho como la mierda, dándote cuenta de que arruinaste tu vida bebiendo al final de la botella", fue lo que partió diciendo Paul en el podcast IMPAULSIVE.

Luego, Jake agregó: "Vas a decir, 'Maldita sea. Realmente pensé que nadie iba a hacer lo que hice en este deporte. Realmente pensé que nadie iba a tener un nombre tan grande. Realmente pensé que iba a ser el más grande para siempre. Pero no puedes elegir y no puedes tener ambas vidas. No puedes tener la diversión, la fiesta, la vida de la cocaína y ser el mejor luchador del mundo y elegiste el camino equivocado".

Más fuego entre Jake Paul y Conor McGregor

"Esa pelea de dinero siempre estará ahí y cuando noquee a Nate Díaz y te des cuenta de que soy la pelea más grande para ti, llámame y responderé. Soy mi propio jefe, tomo mis propias decisiones. No estoy controlado por Dana White , no tengo papá. Entonces, puedo hacer que la pelea suceda. Si Dana te permite hacer que la pelea suceda, entonces podemos llevarla a cabo", aportó también el youtuber norteamericano.

En cuanto al documental de Netflix McGregor Forever, Jake Paul comentó: "No creo que ser alcohólico sea inspirador. Lo respeto, pero lo voy a joder. Eso es genial y todo por lo que ha pasado, pero este es el negocio del entretenimiento, así que vamos a ser entretenidos o nos sentaremos aquí y diremos: 'Vi su doctor y lo respeto'. Es una de las peleas más grandes en los deportes de combate que se pueden hacer en este momento y especialmente después de que le haga lo que le hice a Nate Diaz".