Oklahoma City Thunder recibió una noticia preocupante para sus aspiraciones en la NBA. Jalen Williams sufrió una fractura del peroné izquierdo y una dislocación del tobillo izquierdo, lesiones por las que deberá someterse a una cirugía y que podrían dejarlo afuera durante el resto de la temporada 2026-2027.

El diagnóstico fue confirmado por el gerente general de la franquicia, Sam Presti, quien explicó que los plazos de recuperación se determinarán después de la intervención quirúrgica. Sin embargo, la gravedad de las lesiones hace prever una ausencia prolongada para uno de los jugadores más importantes del plantel.

La lesión ocurrió el domingo 25 de octubre, durante el partido en el que Oklahoma City venció por 108 a 101 a Los Angeles Clippers. En los minutos finales, Williams avanzó hacia el aro y, tras recibir una falta, cayó de manera desafortunada sobre su pierna izquierda.

El jugador quedó tendido en el piso y recibió asistencia médica de inmediato. La situación generó preocupación entre sus compañeros y los integrantes de ambos equipos. Finalmente, fue retirado de la cancha en camilla, mientras el público lo despedía con una ovación.

La preocupación del Thunder

En conferencia de prensa, Presti reconoció el impacto de la noticia, aunque transmitió confianza en la recuperación del basquetbolista. “Hay una diferencia entre ser positivo y ser optimista”, expresó el directivo, quien remarcó que la franquicia acompañará al jugador durante todo el proceso.

La baja de Williams no es el único problema físico que enfrenta Oklahoma City. Cason Wallace también deberá pasar por el quirófano debido a un desgarro del labrum del hombro izquierdo, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. Ambos jugadores se lesionaron en el encuentro frente a los Clippers.

Una baja clave para las aspiraciones al título

A sus 25 años, Williams ya se había consolidado como una de las figuras de la liga. Fue seleccionado para el All-Star y formó parte de un equipo All-NBA, además de resultar una pieza importante en la consagración de Oklahoma City en la temporada 2024-2025.

El alero también venía de una campaña complicada por diferentes problemas físicos, que lo obligaron a perderse numerosos partidos. Ahora, el Thunder deberá reorganizar su equipo para afrontar el calendario sin uno de sus principales referentes.

Ante el panorama, la dirigencia podría evaluar alternativas para reforzar el plantel, entre ellas solicitar a la NBA una excepción salarial por jugador lesionado o recurrir a sus futuras selecciones del draft para explorar posibles incorporaciones.

Por el momento, la prioridad será la operación y la recuperación de Williams. El plazo definitivo de regreso todavía no fue establecido, aunque la franquicia se prepara para una posible ausencia por el resto de la temporada.