Jamal Musiala volvió a generar preocupación en Bayern Múnich después de sufrir una nueva crisis de ausencia, relacionada con la disfunción neurológica que le diagnosticaron meses atrás. El futbolista alemán, de 23 años, tuvo una recaída el lunes y el cuerpo médico continúa buscando un tratamiento que permita controlar los episodios sin perjudicar su rendimiento deportivo.

La situación encendió nuevamente las alarmas en el club alemán, donde todavía existen dudas sobre cuándo podrá recuperar su mejor versión futbolística. Según publicó el diario Bild, puertas adentro también comenzó a debatirse su futuro, en medio de las dificultades que atraviesa para completar su recuperación.

Una nueva complicación para Musiala

El mediocampista ya había sufrido dos desvanecimientos durante agosto, en plena pretemporada del Bayern. En aquella oportunidad, el propio futbolista explicó que padecía "crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica".

El 5 de septiembre volvió a jugar con el conjunto alemán y disputó cuatro encuentros en los que consiguió convertir dos goles. Sin embargo, posteriormente sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un mes.

Su regreso se produjo frente a Colonia, por la décima fecha de la Bundesliga, cuando ingresó durante los últimos 20 minutos del encuentro que terminó igualado 1-1. Ahora, la nueva recaída volvió a generar incertidumbre sobre su evolución.

Las declaraciones que generaron polémica

La situación de Musiala también provocó declaraciones del dirigente Karl-Heinz Rummenigge, exdirector ejecutivo y actual integrante del consejo de supervisión del Bayern. El directivo manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que el futbolista pueda recuperar el nivel que había mostrado antes de sus problemas de salud.

"Jamal tiene un problema de salud y todo el mundo lo sabe. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes", expresó Rummenigge al referirse a la situación del jugador.

Además, sostuvo que la institución deberá analizar cómo afrontar el escenario y conversar con su representante y su familia. Sus declaraciones generaron cuestionamientos por parte de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, que consideró que esos mensajes podían representar una presión sobre el jugador.

Las críticas al Bayern Múnich

El exfutbolista Stefan Effenberg también cuestionó públicamente la postura de los dirigentes del club alemán. Consideró que la institución debería acompañar y proteger al mediocampista durante el proceso de recuperación.

"Hay que apoyar y proteger a un jugador lesionado. En todos los ámbitos, especialmente en público", manifestó el exintegrante del Bayern y de la selección alemana. De esta manera, la situación de Musiala quedó en el centro del debate deportivo e institucional de una de las principales entidades del fútbol europeo.